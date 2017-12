Sachsen-CDU will mit frischer Kraft aus der Krise

Löbau. Kommt er oder kommt er nicht? Die Frage bewegte am Samstag auf einem Parteitag der sächsischen CDU viele Delegierte. Als der 87 Jahre alte Ex-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf dann gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingrid die Messehalle im ostsächsischen Löbau betrat, war für manche schon die spannendste Frage geklärt. Nur das Wahlergebnis für den neuen Parteichef Michael Kretschmer gab noch Anlass für Spannung. Es fiel mit 90 Prozent Zustimmung überraschend deutlich aus. In Anwesenheit des Übervaters Biedenkopf vollzog die Sachsen-Union damit einen Generationswechsel.

Ein Interview des 87-Jährigen mit der Wochenzeitung "Die Zeit" hatte Anfang Oktober ein kleines politisches Erdbeben in Sachsen ausgelöst. Der frühere Landesvater, der von vielen in Sachsen noch immer als "König Kurt" verehrt wird, hatte Partei- und Regierungschef Stanislaw Tillich die Befähigung für das Ministerpräsidentenamt abgesprochen. "Er lebt ein bisschen in einer anderen Welt, ist primär interessiert an Kompromissen", nörgelte Biedenkopf.

Seither ist das Tischtuch zwischen Tillich und Biedenkopf zerrissen, herrscht Funkstille. Tillichs "Lieber Kurt", mit dem er Biedenkopf am Samstag begrüßte, klang auch eher förmlich als herzlich.

Sympathien von Biedenkopf

Die Sympathien des altgedienten Ministerpräsidenten flogen Tillichs Nachfolger zu. Als Kretschmer seine Bewerbungsrede gehalten hatte, erhoben sich die Biedenkopfs wie alle anderen von ihren Plätzen. Standing Ovations für einen 42-Jährigen, obwohl dem hochbetagten Biedenkopf das Aufstehen sichtbar schwer viel.

Das Vertrauen der Delegierten für Kretschmer viel überraschend groß aus. Der bisherige Generalsekretär hatte selbst nur mit einem Ergebnis von 70 Prozent plus gerechnet.

Nach seiner Kür zum Kandidaten für die Nachfolge Tillichs waren in der Union auch kritische Stimmen laut geworden. Kretschmer, der bei der Bundestagswahl sein Direktmandat nach 15 Jahren im Bundestag an einen unbekannten AfD-Politiker verlor, schien vielen noch nicht reif genug für das Amt, obwohl er seit Jahren als Kronprinz aufgebaut wurde. Und dann erhielt er doch 90 Prozent Zustimmung.

Vorschusslorbeeren

Diese Vorschusslorbeeren sagen auch etwas darüber aus, wie sehr sich die Union nach einem neuen starken Mann sehnt. Nicht erst seit seinem im Oktober angekündigten Rücktritt hatte Tillich bisweilen amtsmüde gewirkt. Kurz vor dem Parteitag verriet er, dass er ohnehin nicht mehr die Absicht hatte, bei der Landtagswahl 2019 noch einmal anzutreten. "Neun Jahre als Ministerpräsident sind eine lange Zeit, das ist auch mit privaten Entbehrungen verbunden (...) Man muss einen Schlussstrich ziehen können, bevor man wie bei einem Radrennen vom Lumpensammler eingeholt wird."

Tatsächlich hatte Tillich schon bei seinem Amtsantritt verlauten lassen, er wolle später nicht "mit den Füßen nach vorn" aus der Staatskanzlei getragen werden. Doch mit seinen 58 Jahre ist er eigentlich noch zu jung für einen "Elder Statesman".

Wurde Tillich häufig für seine Unauffälligkeit auf der Berliner Bühne gescholten, schlug Kretschmer in seiner Bewerbungsrede gleich auch bundespolitische Pflöcke ein - in der Asyl und Flüchtlingspolitik. Viele Menschen im Land seien mit dem, "was da 2015 passiert ist, nicht einverstanden gewesen". Das Entscheidende in der Politik sei, dass man klar und deutlich zu Fehlern stehe. "Und das ist auf Bundesebene bisher nicht passiert." So sei auch das Bundestagswahlergebnis zu erklären, bei dem die AfD die CDU im Freistaat als stärkste Kraft abgelöst hatte.

"das Spontane, das Jungenhafte, das Lachen"

Die Bundesregierung müsse eine "gesellschaftliche Befriedung» bei den Themen Migration und Flüchtlingspolitik erreichen, forderte Kretschmer. Und dazu sei die weitere Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge ebenso nötig wie die konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. «Wenn klar ist, dass Recht und Gesetz in dieser Frage nicht nur gelten, sondern auch durchgesetzt werden, dann haben wir sehr viel zu dieser Befriedung erreicht."

Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der als Vorstandsmitglied mit auf der Parteitagsbühne saß, lobte "das Spontane, das Jungenhafte, das Lachen" an Kretschmer. Er habe "das Zeug dazu, bei der Bevölkerung um Vertrauen zu werben".

Mit der Wahl des langjährigen Vorsitzenden der Junge Union, Alexander Dierks, zu Kretschmers Nachfolger als Generalsekretär komplettierte die Sachsen-CDU den Generationswechsel an ihrer Spitze. Mit dem 30-Jährigen wolle er "eine lebendige Kampfgemeinschaft" bilden, sagte Kretschmer - gelte es doch, die an die AfD verlorenen Wähler bis zur Landtagswahl 2019 zurückzugewinnen. Dierks nahm den Ball auf: "Wir wollen etwas gegen die Unzufriedenheit im Land tun, nicht gegen die Unzufriedenen. Die wollen wir überzeugen."

