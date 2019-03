Leipzig

Die Arbeitslosigkeit geht in Sachsen immer weiter zurück. Aktuell gibt es im Freistaat noch 126 000 Erwerbslose – nur jeder 17. im arbeitsfähigen Alter ist damit arbeitslos gemeldet. 2015 war noch jeder zwölfte Sachse ohne Job. Allerdings gibt es je nach Qualifikation erhebliche Unterschiede: So ist nur jeder 38. Akademiker erwerbslos – bei den Helfern, also bei Beschäftigten ohne Berufsabschluss beziehungsweise Geringqualifizierten, ist es hingegen jeder vierte. Das geht aus einer Auswertung der Landesarbeitsagentur hervor, die dieser Zeitung vorliegt.

„Im Wettbewerb um die besten Jobs haben die Bewerber die Nase vorn, die eine zeitgemäße Qualifikationen mitbringen“, sagt Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur. „Die Firmen suchen gut ausgebildete Fachkräfte.“ 84 Prozent der 37 200 aktuell gemeldeten freien Stellen im Freistaat seien für Facharbeiter, Techniker, Meister oder Akademiker bestimmt. Hingegen nur jede sechste Stelle sei für Helfer. Mit 28 Prozent sei deshalb auch die Arbeitslosenquote bei Menschen ohne eine Berufsausbildung besonders hoch. Bei Fachkräften liegt die Quote hingegen bei nur 4,4 Prozent und bei Akademikern bei 2,4 Prozent.

Gerade in Zeiten hohen Fachkräftebedarfs zahle sich eine gute Ausbildung aus, meint Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach. Arbeitgeber „sollten gezielt auch im eigenen Betrieb nach Möglichkeiten zur Qualifizierung schauen. Es ist besser jetzt in Weiterbildung zu investieren, als später verzweifelt nach Fachkräften zu suchen.“ Die Arbeitsagenturen würden dabei umfassende Unterstützung geben.

Die Landesarbeitsagentur in Chemnitz hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 132 500 Förderungen bewilligt – von Bewerbungskosten über Praktika bis hin zu Qualifizierungen. „Davon waren 18 300 Förderungen für die berufliche Weiterbildung und 2600 Umschulungen. „Jede siebente Qualifizierung sei eine Umschulung, die zu einem Berufsabschluss führt“, so ein Sprecher.

Im Länderranking ist die Arbeitslosenquote der Menschen ohne Berufsabschluss in Sachsen-Anhalt (37 Prozent) am höchsten, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (33,8), Bremen (29,5) und Brandenburg (28,7). Nach Sachsen auf dem fünften Platz liegt Thüringen auf Platz sechs (27,1). In Bayern (10,0) und Baden-Württemberg (10,3) sind die Chancen auf Arbeit selbst für Menschen ohne Berufsabschluss sehr hoch – weil der Arbeitsmarkt leer gefegt ist. Und „weil Betriebe Helfern eine Chance geben und sie beschäftigen“, sagt Hansen.

Die Arbeitsagenturen und Jobcenter in Sachsen setzen laut Hansen auch 2019 verstärkt auf Qualifizierung. Man fördere, egal ob arbeitslos oder bereits beschäftigt. „Gleichzeitig beraten wir Unternehmen in ganz Sachsen zu den Chancen der betrieblichen Qualifizierung.“

Von Andreas Dunte