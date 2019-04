Lommatzsch

Schauspieler Terence Hill („Mein Name ist Somebody“) bekommt in Sachsen ein eigenes Museum. Rund sechs Wochen nach dem 80. Geburtstag des Italieners wird am 11. Mai in Lommatzsch im Landkreis Meißen das Terence Hill Museum eröffnet. Das teilte Axel Hoffmann von der Spencerhill Event GmbH am Mittwoch mit.

Hill, der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt, lebte als Kind mehrere Jahre in Lommatzsch. Aus der 5000-Einwohner-Stadt stammen seine Großeltern. Terence Hill bildete jahrelang mit Bud Spencer (1929-2016) ein erfolgreiches Schauspieler-Duo. Beide feierten unter anderem mit Italo- und Prügel-Western große Erfolge.

Das künftige Museum befindet sich den Angaben zufolge in einem Fachwerkhaus am Markt der Stadt. Auf zwei Etagen solle den Besuchern vermittelt werden, was den Kult um Terence Hill ausmache und warum er weiterhin eine treue Fangemeinde habe, hieß es.

