Dresden

Zwei Jahre nach dem Selbstmord des mutmaßlichen IS- Terroristen Dschaber al-Bakr in einem sächsischen Gefängnis ist in Dresden eine gitterlose Haftzelle präsentiert worden. Sie kann durch Fenster überwacht werden und gibt wegen ihre Ausgestaltung dem Gefangenen nahezu keine Möglichkeit, sich selbst etwas anzutun.

Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) sah Sachsen damit am Freitag als bundesweiter Vorreiter. „Den Justizvollzugsanstalten wird mit diesem neuen Haftraumtyp eine Möglichkeit an die Hand gegeben, besonders betreuungswürdige und gleichzeitig gefährliche Gefangene noch sicherer unterzubringen.“

Von dpa