Dresden

Sachsen führt Vor- und Nachbereitungszeiten für Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten ein. Dafür sind pro Woche und Kollegen zwei Stunden vorgesehen, erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag in Dresden. In einer Umfrage hätten sich Eltern, Personal und Kita-Leitungen für eine Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung ausgesprochen. Die Zeiten für Vor- und Nachbereitung dürften zu einem höheren Personalbedarf führen. Rein rechnerisch müsste Sachsen etwa 1350 zusätzliche Stellen schaffen. Allerdings sind viele Erzieherinnen in Teilzeit beschäftigt und werden somit keinen Anspruch auf volle zwei Stunden haben.

dpa