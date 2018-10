Dresden

Mit insgesamt mehr als 175 Millionen Euro fördert der Freistaat die Sanierung von landesweit 447 Schulen in den Kommunen. Weitere rund 20 Millionen Euro stehen zur Verfügung, um mögliche Preissteigerungen abzufangen, teilte das Umweltministerium in Dresden am Mittwoch am.

Die Investitionspläne für den Schulhausbau wurden von den Landkreisen und kreisfreien Städte erstellt, die die Förderung für einzelne Maßnahmen bis Jahresende bei der Sächsischen Aufbaubank beantragen müssen. Sachsen erhält insgesamt rund 178 Millionen Euro aus dem 2017 vom Bund aufgelegten Programm zur bundesweiten Schulsanierung.

Die Mittel wurden vom Landtag um zehn Prozent aufgestockt und den Kommunen zur Verfügung gestellt. Sie wählten auch die zu fördernden Maßnahmen aus.

Von LVZ/dpa