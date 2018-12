Dresden

Sachsen will in den beiden kommenden Jahren so viel Geld ausgeben wie noch nie, nämlich rund 41,2 Milliarden Euro. 4,9 Milliarden Euro davon gehen ans Innenministerium. Das sind etwa 400 Millionen Euro mehr als im letzten Doppelhaushalt. Insgesamt stehen 2019 und 2020 für die Bereiche Sicherheit, Feuerwehr und Katastrophenschutz, Städtebau und Wohnraumförderung, Sport, Asyl, Denkmalschutz, Verwaltungsausbildung, Vermessung, aber auch für die Unterstützung der Sorben sowie der Vertriebenen und Spätaussiedler knapp 4,9 Milliarden Euro zur Verfügung.

„Für unsere Sicherheit sorgen vor allem die 11.000 Polizistinnen und Polizisten, die rund 42.000 Feuerwehrfrauen und -männer sowie die über 3000 Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz und bei den Rettungsdiensten. Wir können diesen Frauen und Männern für ihren aufopferungsvollen Dienst nicht genug danken. Deshalb wollen wir sie stärken, besser ausrüsten und unterstützen“, so Innenminister Roland Wöller .

Mehr Personal und bessere Ausstattung

Schwerpunkt des künftigen Haushaltes ist der Personalaufbau und die bessere Bezahlung bei der sächsischen Polizei. So werden in den kommenden zwei Jahren insgesamt 1000 zusätzliche Stellen bei der Polizei geschaffen. Zur guten Ausbildung soll eine ordentliche Ausstattung kommen. So investiert der Freistaat insgesamt 58,5 Millionen Euro in den Neubau des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes. Auch technisch wird die sächsische Polizei weiter ausgestattet. So werden nächstes Jahr insgesamt 34 Millionen Euro und 2020 noch einmal 33 Millionen Euro in Dienstkraftfahrzeuge, Dienstkleidung und Sachausrüstung investiert. Außerdem gibt es für Kriminalprävention zusätzliche Mittel in Höhe von 2,6 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren.

„Wir setzen auch unsere Investitionsoffensive im kommunalen Brandschutz mit jährlich 40 Millionen Euro fort und honorieren zudem den langjährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr durch Jubiläumszuwendungen mit insgesamt 200.000 Euro. Für die Feuerwehrpauschale erhalten die Gemeinden außerdem jährlich über zwei Millionen Euro“, so der Minister weiter. Neben der Unterstützung bei der Feuerwehr werden auch die Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz mit rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr mehr als verdoppelt.

Bei den Asylkosten unterstützt der Freistaat Sachsen die Kommunen noch mehr. So erstattet der Freistaat den Landkreisen und Kreisfreien Städten, denen im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern Kosten entstehen, pauschal rund 263 Millionen Euro im Jahr. Damit steigt die Kostenpauschale pro untergebrachtem Asylbewerber von derzeit 9558 Euro auf 9885 Euro pro Jahr.

Förderung für viele Bereiche

In den Bund-Länder-Programmen des Städtebaus erhöht sich die Mittelausstattung um 3,6 Millionen Euro auf 160,8 Millionen Euro im nächsten Jahr und 2020 nochmals auf 167,3 Millionen Euro. Die Fördermittel für die Denkmalpflege werden auf insgesamt 20 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt. Bei der Sportförderung steigen die Ausgaben auf ein Rekordniveau von rund 60,3 Millionen Euro (2019) und zusätzlich 59 Millionen Euro (2020).

Parallel stärkt der Freistaat das Ehrenamt, indem die Übungsleiterpauschale für mehr als 20. 000 Übungsleiter erhöht wird. Gleichzeitig wird das bürgerschaftliche Engagement der Vertriebenen für unsere Heimat gewürdigt. So werden die Zuwendungen zur Kulturarbeit für Vertriebene und Spätaussiedler von 365 .000 Euro auf 500.000 Euro jährlich erhöht. Um die aktive Pflege der sorbischen Sprache zu unterstützen, erhält jede Kommune im sorbischen Siedlungsgebiet jährlich eine Pauschale von 5000 Euro.

Größtes Budget für das Kultusministerium

Mit rund 5,1 Milliarden Euro (2019) und 5,2 Milliarden Euro (2020) wird ein Viertel des Haushalts für Personal ausgegeben. 2017 und 2018 lagen die Ausgaben dafür bei etwa 4,4 beziehungsweise 4,8 Milliarden Euro. Etwa ein Drittel des Gesamtetats geht wie bisher in Form von Zuweisungen an die Kommunen. Sie erhalten in den beiden kommenden Jahren knapp 6,9 Milliarden Euro und 7,2 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Bildung und Forschung werden im Doppelhaushalt mit 6,4 Milliarden Euro beziehungsweise 6,6 Milliarden Euro veranschlagt.

Das größte Einzelbudget erhält das Kultusministerium in beiden Jahren mit 4,2 beziehungsweise 4,4 Mrd Euro. Wie schon in den Vorjahren baut Sachsen in den beiden kommenden Jahren je 75 Millionen Euro Schulden ab. Ende 2017 betrug der Schuldenstand knapp 11 Milliarden Euro. Pro Einwohner waren es exakt 2692. Den Schuldenabbau betreibt Sachsen bereits seit 2006. Bis Ende 2020 sollen rund 1,5 Mrd Euro Schulden getilgt sein.

Von Martin Pelzl (mit dpa)