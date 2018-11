Leipzig

Sachsen kümmert sich beim Verkehr im Vergleich zu den anderen Bundesländern mit am meisten um den Klimaschutz. 16,9 von möglichen 20 Punkten - besser war da nur Berlin (17 Punkte), wie aus dem aktuellen „Bundesländerindex Mobilität und Umwelt“ hervorgeht, der am Mittwoch in Berlin präsentiert wurde. Auf der Rangliste der Bundesländer landete Sachsen mit insgesamt 57 Punkten auf dem fünften Platz. 100 wären möglich gewesen.

Die Untersuchung im Auftrag des BUND, der Allianz pro Schiene und des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) bewertet fünf Faktoren: Verkehrssicherheit, Lärmminderung, Flächenverbrauch, Klimaschutz und Luftqualität. Neben Statistiken führen auch Pläne, also gute Vorsätze, zu besseren Bewertungen. Maximal 20 Punkte können bei jedem Themenbereich erlangt werden.

Nach der Studie vom Forschungsinstitut Quotas engagiert sich Baden-Württemberg am meisten für nachhaltigen Verkehr (64 Gesamtpunkte). Dicht gefolgt von Thüringen (62 Punkte) und Rheinland-Pfalz (61 Punkte). Die Schlusslichter der Rangliste bilden Niedersachsen und Bayern (beide 38 Punkte).

Der Vorsitzende des Umweltverbands BUND, Hubert Weiger, macht deutlich, dass auf Länderebene keine ausreichenden Maßnahmen für eine Verkehrswende getroffen werden. Kritisch sehe der BUND vor allem die noch immer zu hohen Stickstoffdioxidwerte in den Ländern.

Von LVZ