Dippoldiswalde

Archäologen haben in einem alten Bergwerk in Dippoldiswalde bei Dresden ein fast vollständig erhaltenes «Hauerstühlchen» aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entdeckt. Das nur 25 Zentimeter hohe Stühlchen diente Bergleuten unter Tage bei ihrer schweren Arbeit als Sitzgelegenheit. Das Landesamt für Archäologie sprach am Freitag von einem «sensationellen Fund». «Damit ist es europaweit - wenn nicht sogar weltweit - das einzige seiner Art, das nachweislich aus einem mittelalterlichen Bergwerk stammt.»

Der Fund wird nun restauratorisch bearbeitet, um ihn vor dem Verfall zu bewahren. Sein zukünftiger Platz im Museum sei ihm bereits sicher, hieß es. Nach Abschluss der Konservierungsarbeiten werde das Stühlchen im neuen Museum für mittelalterlichen Bergbau im Schloss Dippoldiswalde zu sehen sein. Es soll im August eröffnet werden. Die aus dem 12./13. Jahrhundert stammenden Silberbergwerke von Dippoldiswalde gelten als wahre Fundgruben der Montan-Archäologie.

LVZ