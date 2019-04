Leipzig

Es ist ein Déjà-vu der besonderen Art, dem sich Leipzig ausgesetzt sieht. Die vor zehn Jahren mit viel Anstrengung verhinderte Nordkurve wird wieder aktuell. Dabei handelt es sich um ein Bauvorhaben, damit aus Berlin kommende Fernzüge direkt zum Flughafen Leipzig/Halle fahren können. Eine Zeiteinsparung für Fahrgäste aus Berlin und ein Nachteil für Bahnreisende aus Leipzig, denn die Züge würden nicht mehr in den Leipziger Hauptbahnhof ein- und ausfahren. Wer mit dem ICE nach Berlin oder München reisen wollte, müsste dann erst mit der S-Bahn von Leipzig zum Flughafen fahren.

Das Bauvorhaben findet sich in der aktuellen Liste zur Umstrukturierung im Mitteldeutschen Revier (wir berichteten). Im Zuge des Kohleausstiegs machen die Länder Vorschläge, wie die vom Bund bereitgestellten Mittel aus dem 40 Milliarden Euro schwerem Förderprogramm verwendet werden können: Während es im Lausitzer Revier um den Aufbau einer Europäischen Modellregion für den Strukturwandel geht, will man in der Region Leipzig einen europäischen Logistikhub schaffen.

Jung : ICE muss am Hauptbahnhof halten

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) zeigte sich auf Nachfrage von LVZ.de überrascht vom Projekt Nordkurve. Er habe sich diesbezüglich gegenüber Dresden stets deutlich erklärt, sagte er. „Wir sehen hier viele Nachteile für die Stadt, wenn der ICE auf der Strecke Berlin-München nicht mehr über den Hauptbahnhof fährt. Die Gelder für die Umstrukturierung des Mitteldeutschen Reviers sollten aber gerade dafür eingesetzt werden, um die Verbindungen in der Region und Leipzig zu verbessern.“

Bei den für die Infrastrukturprojekte Verantwortlichen in Sachsens Staatskanzlei müssen bei diesen Worten wohl die Ohren geklingelt haben. „Wir wollen der Region deutlich signalisieren, dass für uns eine Aufgabe des Leipziger-ICE-Bahnhofes von Berlin-Verkehren nicht akzeptabel ist“, sagte Abteilungsleiter Stephan Rohde. Der Leipziger Hauptbahnhof solle weiter von ICE-Zügen angefahren werden. „Allerdings soll gleichzeitig eine wesentlich wirksamere und attraktivere Anbindung des Leipziger Flughafens erfolgen.“

Der Begriff Nordkurve sei deshalb kurzerhand aus den Papieren getilgt worden, heißt es aus der Staatskanzlei. Das Vorhaben, den Berliner Flughafen BER besser an den Leipziger Flughafen anzubinden, bleibe aber bestehen.

Ziel: Mehr Flüge in Leipzig

Seit Jahren empfiehlt sich der Flughafen in Schkeuditz als Alternative für Reisende aus der Hauptstadt. Vor dem Hintergrund, dass der Berliner Pannenflughafen immer noch nicht am Netz ist und vermutlich bereits bei Inbetriebnahme eine zu geringe Kapazität hat, will Sachsen deshalb weiterhin eine schnelle Zuganbindung. Das würde die Auslastung in Schkeuditz erhöhen und dort für mehr Flugverbindungen sorgen.

Eine Machbarkeitsstudie soll jetzt Gewissheit bringen, wie eine Anbindung aussehen könnte. Denkbar ist ein schneller Zug von Berlin mit Halt an der Leipziger Messe und von da gleich weiter zum Flughafen. Aber auch ein verbesserter Shuttle-Service vom Leipziger Hauptbahnhof nach Schkeuditz wird geprüft, wie die LVZ erfuhr. Bei letzterem wäre die Nordkurve nicht vom Tisch.

Im Leipziger Rathaus will man das Ergebnis der Studie abwarten. Jung diplomatisch: „Die Nordkurve muss vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten zehn Jahre noch einmal sehr intensiv in ihren Auswirkungen für Leipzig und den Hauptbahnhof besprochen werden.“

Von Andreas Dunte