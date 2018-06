Dresden/Leipzig

Sachsen hat erneut abgelehnte Asylbewerber nach Tunesien abgeschoben. Der Charterflug mit 25 Menschen an Bord startete am Mittwochnachmittag vom Flughafen Leipzig-Halle aus nach Enfidha, wie das Innenministerium in Dresden mitteilte. 14 der Passagiere hatten während des Asylverfahrens in Sachsen gelebt, 11 weitere kamen aus anderen Bundesländern. Nach Ministeriumsangaben wurden die meisten direkt aus Haftanstalten zum Airport gebracht.

„Wir werden auch weiterhin geltendes Recht durchsetzen“, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU). „Wer kein Bleiberecht hat, muss unser Land verlassen.“ Ausreisegewahrsam und Abschiebungshaft sollen dabei künftig helfen, das entsprechende Vollzugsgesetz sollte am Abend im Landtag beschlossen werden.

Es war in diesem Jahr bereits der sechste sächsische Sammelcharter in das nordafrikanische Land. Bisher wurden nach Ministeriumsangaben 135 Menschen abgeschoben. Ende Mai lebten 613 ausreisepflichtige Tunesier im Freistaat. 2017 waren mit 112 Menschen deutlich mehr ausländische Straftäter aus der Haft in ihre Heimat geschickt worden als zuvor - fast dreimal so viele wie 2016.

Von LVZ