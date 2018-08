Dresden

Sachsens Schulen stehen vor einer problematischen Zeit. „Wir haben ein schwieriges Schuljahr vor uns“, sagte Kultusminister Christian Piwarz am Donnerstag in Dresden vor allem mit Blick auf den Lehrermangel. „Wir müssen mit den Hypotheken der Vergangenheit umgehen“, räumte der CDU-Politiker ein. Nach seinen Angaben konnten von 1429 benötigten Lehrern zum Schuljahresbeginn nur 1199 eingestellt werden. Davon seien rund 30 Prozent (insgesamt 421) Seiteneinsteiger. Die Einstellungsprobleme resultieren aus einem Mangel an geeigneten Bewerbern. Auch in anderen Bundesländern wird händeringend nach Lehrern gesucht. Piwarz betrachtet es daher als „Lichtblick“ und Bestätigung für die Angebote, die Sachsen mache, dass im Saldo 52 Lehrer mit einem Beamtenstatus aus anderen Ländern in den Freistaat gekommen seien.

Zwei Schularten gelten zum Start am Montag als besondere Sorgenkinder: An den Förderschulen konnten von 117 Lehrerstellen lediglich 74 (63 Prozent) und an den Oberschulen von 269 nur 144 (53,5 Prozent) besetzt werden. Die größten Probleme gibt es zwar in den Regionen Chemnitz und Bautzen. Der grundsätzliche Trend spiegelt sich jedoch auch in den Zahlen für die Großräume Dresden und Leipzig. In Dresden sowie den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden von 48 Lehrerstellen im Oberschulbereich nur 24 besetzt (50 Prozent). Bei den Förderschulen konnte das Land 14 von 20 Stellen besetzen. In Stadt und Kreis Leipzig sowie Nordsachsen fand der Freistaat nur für 66 von 111 Stellen an Oberschulen neue Lehrer (59 Prozent). An den Förderschulen waren es nur 20 von 50 Stellen, die besetzt werden konnten. Der Ergänzungsbereich an den Schulen, ein Stundenpuffer zur besonderen Förderung oder auch für Vertretungen, werde „gegen Null gehen müssen“, kündigte Piwarz an. Einschränkungen im Grundbereich, also dem normalen Stundenplan, sollten jedoch möglichst vermieden werden. Kompensationen können unter anderem in Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten, der Reaktivierung ehemaliger Lehrkräfte oder der Unterrichtsplanung gesucht werden. Wenn nichts hilft, fällt Unterricht aus.

Der Minister verwies auf die mit dem Handlungspaket der CDU-SPD-Regierung angestrebten Verbesserungen. „Das braucht jedoch Zeit“, trat Piwarz zu großen Erwartungen entgegen. Höheren Zulagen für ältere Lehrer, die nicht verbeamtet werden, erteilte er aus tarifrechtlichen Gründen erneut eine Absage.

Für GEW-Chefin Uschi Kruse sind die Zahlen der unbesetzten Stellen „katastrophal“. Es sei „schlimmer, als ich erwartet habe“, sagte sie der LVZ. Sie bezeichnete es im Sinne der Bildungsgerechtigkeit als „ganz besonders problematisch“, dass der Mangel bei den schwächeren Schülern an Oberschulen und Förderschulen am größten sei. Der Landesschülerrat bezeichnete die Zahlen als „ernüchternd“. Kritik gab es auch aus der Landtagsopposition. Linke-Politikerin Cornelia Falken ging davon aus, dass die Probleme Piwarz über den Kopf wachsen. Grünen-Politikerin Petra Zais forderte einen Nachteilsausgleich für Lehrer, die nicht verbeamtet werden.

Von Ingolf Pleil