Dresden

Wandern im Elbsandsteingebirge, Kinder vor Ritterrüstungen, Bierbrauer bei der Arbeit – das sind drei Sequenzen aus einem neuen Videoclip, mit dem Sachsen unter dem Motto „Deine Idee für deine Region“ einen neuen Wettbewerb ausruft.

Das Ziel ist klar umrissen: Nach dem touristischen Rekordjahr 2018, als erstmals 20 Millionen Übernachtungen registriert wurden, sollen noch mehr Urlauber ins Land gelockt werden.

Wer hat tolle Ideen?

Deshalb lässt sich der Freistaat auch seinen Status als Partnerland der Internationalen Tourismus-Börse Berlin (ITB), der weltgrößten Urlaubsmesse, für 2021 eine Million Euro kosten. „Daran wollen wir Bürger und Unternehmen beteiligen, die tolle Ideen haben, wie Natur, Kultur und Tradition auf zeitgemäße Art erlebbar bleiben“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Dienstag in Dresden.

Zugleich hob er die Bedeutung des Tourismus sowohl als Wirtschaftsfaktor mit einem Jahresumsatz von zuletzt 7,8 Milliarden Euro als auch für die Außenwirkung hervor. Er wünscht sich deshalb für den neuen Wettbewerb: „Es sollte dieses fröhliche und mutmachende Sachsen sein, das dargestellt wird.“

Frist läuft bald ab

Der Haken ist allerdings: Um die Ideen darzustellen, bleibt nur wenig Zeit – die Frist läuft nur bis Ende März. Man gehe davon aus, „dass die Menschen bereits Ideen haben“, erklärte Manfred Böhme, der Direktor des Landestourismusverbandes (LTV).

Schon im Vorfeld habe es einige Vorschläge gegeben, wie bestehende Angebote besser vernetzt oder Lücken geschlossen werden können. „Wir wollen keine neue Marketingstrategie, sondern die Kleinteiligkeit und konkrete Projekte unterstützen“, machte Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) klar.

Für gute Ideen winkt ein Preisgeld

Der Wettbewerb findet unter der Dachmarke „So geht Sächsisch“ statt, mit der der Freistaat seit Jahren für sich wirbt. Bislang sind 100.000 Euro eingeplant. Im Frühjahr soll eine Jury die 30 besten Ideen auswählen, die dann in sogenannten Ideenwerkstätten weiter ausgearbeitet werden. Die sieben vielversprechendsten Konzepte erhalten Preisgelder von bis zu 10.000 Euro.

„Wir sind alle hungrig“, kündigte LTV-Direktor Böhme mit Blick auf die seit drei Jahren steigenden Touristenzahlen an, „wir wollen das perfekte Gästeglück.“ Schon jetzt sei Sachsen das beliebteste Reiseland im Osten: Die Gästezufriedenheit liege bei 83,3 Prozent und damit auf Platz 3 in Deutschland, nur Bayern und Schleswig-Holstein seien besser. Grundlage sind die Online-Auswertungen von Trust You und die Analysen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes von 260.000 Menschen.

Zwar seien Dresden und Leipzig die Zugpferde für den Tourismus – aber etwa die Hälfte der Urlauber reise gezielt außerhalb der Großstädte. „Bei dem neuen Wettbewerb geht es deshalb insbesondere um den ländlichen Raum, auch um Vernetzungen und Kooperationen, die den oftmals kleinen Betrieben nutzen können“, macht Böhme klar.

Von Andreas Debski