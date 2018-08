Leipzig

An Sachsens und Thüringens Schulen soll es kein Handyverbot nach französischem Vorbild geben. Das Parlament in Paris hatte Anfang der Woche per Gesetz die Nutzung von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I untersagt. Auch in Bayern gibt es eine solche Regelung. Smartphones, Tablets und Smartwatches dürfen zwar in Schulen mitgebracht werden, sie müssen dann jedoch ausgeschaltet im Ranzen bleiben.

Sachsen und Thüringen dagegen wollen in dieser Frage ihre Schulen eigenverantwortlich entscheiden lassen. Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mahnt dabei auch, die Schule könne sich der Entwicklung nicht verschließen: „Vielmehr muss sie Nutzungsregeln finden, Chancen pädagogisch aufgreifen, Risiken aufzeigen und Schüler fit für den kompetenten Umgang machen. Das geht nur in der Auseinandersetzung mit dem Medium.“

Sein Vorschlag: „Die Schulkonferenz sollte gemeinsam die pädagogischen Aspekte der Nutzung sowie den räumlichen und zeitlichen Verzicht auf Handys klar bestimmen.“ Letztlich sei ein gemeinsam erarbeiteter „Handyknigge“ ein guter Weg. Gleichzeitig macht Piwarz aber auch klar, dass für sein Haus IT-Sicherheit, Datenschutz, Schul-WLAN, Datenvolumen in der Medienkonzeption Vorrang haben, „jedoch nicht die Nutzungsregelung von Smartphones an Schulen generell“.

In dieser Auffassung wird er ausgerechnet von einem Linken bestärkt, dem Thüringer Bildungsminister Helmut Holter, der gleichzeitig Präsident der Kultusministerkonferenz ist. Holter sagt: „Smartphones gehören heute für unsere Kinder und Jugendlichen zum Alltag dazu.“ Aus diesem Grunde sollten sie im Unterricht dort einbezogen werden, wo es sinnvoll sei. Dem stünde ein Handyverbot aber nicht entgegen.

Deshalb entscheiden auch in Thüringen die Schulen in Eigenverantwortung, wie der Umgang mit den Geräten geregelt ist. „Wenn an einer Schule die Regelung besteht, dass Handys im Unterricht nicht angeschaltet werden dürfen und/oder nicht außerhalb der Schultasche zu platzieren sind, kann es natürlich vorkommen, dass Geräte bei Nicht-Befolgung dieser Regeln eingesammelt und erst am Ende der Schulstunde oder des Schultages wieder ausgehändigt werden“, so das Erfurter Ministerium.

Darüber hinaus ist zwischen Altenburg und Eisenach für alle Schulen die Umsetzung des fächerübergreifenden Kurses Medienkunde verpflichtend. Ergänzend zum Kursteil für die höheren Klassenstufen 5 bis 10 gibt es seit dem Schuljahr 2017/2018 auch einen Kursteil für die Grundschule. Der darauf basierende Medienpass ist Bestandteil des Abschlusszeugnisses und bundesweit bislang einmalig.

Auch Bayern überdenkt mittlerweile sein restriktives Verbot. Die dortigen Schulen werden deshalb im kommenden Schuljahr Neuregelungen bei der privaten Handynutzung testen. Danach sollen Lehrer, Schulleiter und Schüler gemeinsam mit dem bayerischen Kultusminister beraten. Im Kern geht es auch hier darum, die Verantwortung an die einzelnen Schulen abzugeben.

Der Umgang mit Smartphone und Co. ist auch aus medizinischer Sicht nicht unumstritten. Wissenschaftler der Uni Leipzig beispielsweise waren kürzlich zu dem Schluss gekommen, dass Vorschulkinder, die täglich Smartphone oder Computer nutzen, ein Jahr später mehr Verhaltensauffälligkeiten aufweisen als Kinder, die diese Medien nicht nutzen. Sie rieten, den Konsum elektronischer Medien äußerst gering zu halten und frühe Anzeichen von Verhaltensauffälligkeiten ernst zu nehmen. Die Risiken reichten von Sprachentwicklungsstörungen bei Kleinkindern bis hin zu Konzentrationsstörungen im Grundschulalter.

Von Roland Herold