Dresden

Sachsen gewährt eine Übernahme der kompletten Kosten für den Schutz vor Wölfen. „Die Unterstützung von Herdenschutzmaßnahmen und der Ausgleich von entstandenen Schäden sind zentrale Elemente, um die vielfältigen Konflikte, die mit der Rückkehr des Wolfes in der Kulturlandschaft verbunden sind, zu minimieren“, sagte Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt ( CDU) am Freitag. Die Europäische Kommission habe die erforderliche Genehmigung erteilt.

Neben den Investitionen in den Herdenschutz werden auch Folgekosten, die im Zusammenhang mit Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere entstehen, zu 100 Prozent ausgeglichen. Dazu zählen Tierarztkosten oder die Kosten für die Suche nach vermissten Tieren. In Sachsen gibt es 20 Wolfsrudel und damit die meisten in Deutschland.

dpa