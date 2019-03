Antje Hermenau (54) ist für klare Worte bekannt. Auch in ihrem neuen Buch „Ansichten aus der Mitte Europas. Wie Sachsen die Welt sehen“ geht die frühere Frontfrau der sächsischen Grünen und jetzige Geschäftsführerin der Freien Wähler in Sachsen mit provokanten Thesen an die Öffentlichkeit. Die LVZ druckt in drei Teilen vorab Auszüge aus dem Buch, das am 14. März 2019 erscheint. Hier Teil 2.