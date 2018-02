Sachsen und das Prinzip Hoffnung

Leipzig. Während sich die Berliner GroKo gerade damit beschäftigt, wer bei den Verhandlungen welchen Gelände-Gewinn für sich reklamieren darf, zieht Schwarz-Rot in Sachsen an einem Strang. Immerhin, das ist in Zeiten der Politikverdrossenheit zumindest ein positives Signal an die Wähler. Mit der Premiere der doppelten Regierungserklärung senden CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und SPD-Vizeregierungschef Martin Dulig von Dresden aus die Botschaft, dass Partei-Interessen auch mal hintenan stehen können, wenn es um die Zukunft des Freistaats geht.

Gemessen am Stil ihrer Vorgänger, als eher verbale Blutgrätschen und gegenseitige Nickligkeiten zum politischen Handwerkszeug gehörten, erzeugt dieser offene und pragmatische Umgang zwischen Schwarz-Rot tatsächlich einen zarten Hauch von Aufbruch. Kretschmer und Dulig – zwei Brüder im Geiste, die momentan allerdings mehr auf das Prinzip Hoffnung setzen und konkret noch vieles schuldig bleiben. Ihre Reden waren zwar gespickt mit Ankündigungen und Versprechen, im Detail gab es aber nur wenig Neues. Beim Thema Lehrermangel – eigentlich dem größten Problem im Freistaat – wird das besonders auffällig.

Der gordische Knoten rund um die Lehrerverbeamtung ist noch immer nicht zerschlagen. Kommt sie nun? Kommt sie halb? Kommt sie gar nicht? Das Hü und Hott im Vorfeld hatte nicht nur das Nervenkostüm von Pädagogen arg strapaziert. Dass es am Mittwoch darauf keine schlüssigen Antworten gab, kam dann zwar nicht mehr überraschend, für die Zusammenarbeit von Schwarz-Rot ist das dennoch eine schwere Hypothek. Da helfen auch alle Lippenbekenntnisse nichts.

Die Lehrer-Planung für die kommenden Schuljahre wird nun vorerst weiter nach dem Zufallsprinzip laufen, Stringenz sieht jedenfalls anders aus. Wobei es schon mehr als grotesk ist, dass ausgerechnet die sich jahrelang sträubende CDU eine Verbeamtung von neuen und jüngeren Lehrern ins Spiel bringt, die SPD dagegen auf die Bremse tritt und auf tarifliche Lösungen setzt. Ausgang offen.

Mit Blick auf die nächste Landtagswahl im Spätsommer 2019 ist Schwarz-Rot jedenfalls gut beraten, diese Baustelle schnell zu schließen. Die Zeit drängt – schon in einem Jahr wird der Wahlkampf anlaufen. Wenn es die unter Regierungschef Kretschmer neu justierte Sachsen-GroKo bis dahin nicht schafft, ihre hoffnungsvollen Ankündigungen in erkennbare politische Erfolge umzumünzen, drohen CDU und SPD weitere Verluste.

Von André Böhmer