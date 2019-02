Dresden

Die sächsische Justiz will Bagatellfälle künftig konsequenter verfolgen und ahnden. Am 1. März tritt eine Rundverfügung der Generalstaatsanwaltschaft in Kraft, mit der die Strafverfolgung verschärft werden soll. „Rechtsfreie Räume gibt es in Sachsen nicht“, sagte Generalstaatsanwalt Hans Strobl dazu am Donnerstag in Dresden.

Demnach sollen auch Straftaten in Verkehrsmitteln, rund um Bahnhöfe oder Einkaufspassagen angeklagt und entsprechende Verfahren nur noch in wenigen Fällen eingestellt werden. Zudem werde bei Betäubungsmitteldelikten wie Handel und Besitz von Crystal die Strafzumessung verschärft. Dafür werden 30 Stellen zusätzlich geschaffen. „Straftaten lohnen sich nicht“, sagte Justizminister Sebastian Gemkow (CDU).

Von LVZ