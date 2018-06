Dresden

Die sächsische Landesregierung hat sich auf einen Rekordhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 geeinigt, der insgesamt 40,7 Milliarden Euro umfasst. Dabei wird erstmals die Jahresmarke von 20 Milliarden Euro überschritten. Im Vergleich zu 2018 steigt der Etat im nächsten Jahr um 1,2 und im darauf folgenden um 1,7 Milliarden Euro. Der Regierungsentwurf wird ab dem Spätsommer im Landtag beraten und soll bis zum Jahresende beschlossen werden.

Woher kommt das viele Geld?

Der Freistaat profitiert natürlich von einer florierenden Wirtschaft, das gestand Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei der Präsentation des Regierungsentwurfs für den neuen Doppelhaushalt ein. So wird für 2019 ein sattes Steuerplus von 900 Millionen Euro im Vergleich zu früheren Schätzungen erwartet, im Jahr 2020 sollen es sogar 1,4 Milliarden Euro mehr sein (insgesamt 16,6 Milliarden). Zudem sind 800 Millionen Euro aus dem sogenannten Garantiefonds, der die Rückzahlungen nach der SachsenLB-Pleite abgefangen hat, eingeplant. Davon fließen 300 Millionen in den neuen Breitbandsfonds, eine halbe Milliarde wird aber zunächst einmal auf die hohe Kante gelegt.

Weshalb stockt der Freistaat Sachsen den Etat in dieser Größenordnung auf?

Einerseits liegt dies zweifellos in der Einsicht in die Notwendigkeit: In den vergangenen Jahren ist zu viel gespart und zu wenig in die Zukunft investiert worden, das wurde gestern bei der Vorstellung des Zahlenwerkes sehr deutlich. „Wir haben das Ruder herumgerissen. Wir bringen den Staat zurück - und zeigen, dass er handlungsfähig ist“, machte Vize-Regierungschef Martin Dulig (SPD) klar. Andererseits kommt dem Freistaat natürlich die bereits beschriebene Wirtschaftssituation zugute, die unter anderem mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in Sachsen seit der Wiedervereinigung einhergeht.

Wo liegen die Schwerpunkte des neuen Doppelhaushalts?

Im Prinzip bekommen alle Ressorts mehr Geld zur Verfügung gestellt. Die Priorität lieg aber ganz klar auf den Bereichen Bildung, Innere Sicherheit, Kommunen und ländlicher Raum sowie Digitalisierung. So macht allein der Bildungs- und Forschungsbereich fast ein Drittel des Gesamtetas aus (2019: 6,3 Milliarden Euro). In einem ähnlichen Umfang bewegen sich die kommunalen Zuweisungen (2019: 6,8 Milliarden Euro). Dagegen soll die Personalausgaben-Quote für Landesbedienstete etwa konstant bei 25 Prozent des Haushalts bleiben. Die Investitionsquote sinkt leicht auf 14,2 Prozent (2018: 15,7), was allerdings auch an geänderten Zuweisungensmöglichkeiten für die Kommunen liegt.

Welche Spielräume lässt der Haushalt insbesondere für gebeutelte Kommunen?

Die Kommunen sollen besser gestellt werden - und vor allem auch selbstständig über weite Teile entscheiden können. Das machen sowohl Kretschmer als auch Dulig immer wieder klar. Im Haushalt werden diese Vorsätze abgebildet, auch wenn die Wünsche der Städte und Gemeinden zunächst größer waren. So erhalten die Kommunen künftig einen wesentlich höheren Anteil an Mitteln zur freien Verwendung, was pro Jahr 580 Millionen Euro ausmacht. Daneben sind für die kommenden beiden Jahre 781 Millionen Euro für Investitionen etwa in kommunale Straßen, Infrastruktur oder Nahverkehr vorgesehen.

Der Freistaat hebt auch den Landeszuschuss „Kita-Pauschale“ um 300 Euro pro Kind und Jahr an, um den Kommunen die gestiegenen Kosten nicht zusätzlich aufzubürden. Das Gleiche gilt für das Thema Asyl: Hier wird die Pauschale, die pro Jahr und Flüchtling an die Kommunen gezahlt wird, um ein Drittel erhöht, was einem Anstieg um 55 Millionen Euro entspricht. Gemeinden im ländlichen Raum erhalten außerdem eine jährliche Pauschale von 70 Euro für die ersten 1000 Einwohner.

+ Wen musste Finanzminister Haß trotz rosiger finanzieller Aussichten bremsen?

Das war in nahezu allen Fällen so. Ein Beispiel: Die Ministerien hatten immerhin 3000 zusätzliche Stellen angemeldet - letzten Endes sind es etwa 650 geworden. Davon entfallen beispielsweise 225 auf einen sogenannten Personalpool Demografie, um frühzeitig Fachkräfte anwerben zu können, 200 auf den Sonderposten „Dringende Bedarfe“ und 120 auf das Justizressort. Auch die Zahl der Ausbilder im Bereich der Inneren Sicherheit wird um 54 erhöht, damit unter anderem mehr Polizeischüler unterrichtet werden können.

Gleichzeitig trat Haß gestern auf die Euphoriebremse und verbreitete die traditionell mit seinem Amt verbundene Skepsis: Auch wenn jetzt viel ausgegeben werde, müsse klar sein, dass es auch wieder - wie 2008/2009 - erhebliche wirtschaftliche Dellen geben könne, machte der Finanzminister klar. Deshalb sollen die Rücklagen des Freistaates, sozusagen das Landes-Sparschwein, auf rund 1,3 Milliarden Euro wachsen und wird auch der Generationenfonds um fast 400 Millionen Euro aufgestockt. Daneben werden weiterhin Schulden getilgt, 75 Millionen pro Jahr.

Von Andreas Debski