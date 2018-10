Dresden

Sachsen hat einen Werbecoup gelandet: Der Freistaat wird im Jahr 2021 das offizielle Partnerland der Internationalen Tourismus-Börse Berlin (ITB) - von der weltgrößten Reisemesse. „Das ist eine Riesenchance für uns: Wir erhoffen uns noch mehr Aufschwung im Tourismus, der ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Sachsen ist“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei der Präsentation am Dienstag in Dresden.

Wirtschafts- und Tourismusminister Martin Dulig (SPD) erklärte: „Wir sind touristisch auf einem guten Weg - doch wir wollen noch mehr Menschen auf Sachsen aufmerksam machen, insbesondere mit Blick auf den ausländischen Markt.“ Den Status als offizielles Partnerland lässt sich der Freistaat rund eine Million Euro kosten.

Gästezahlen schon jetzt auf Rekordhoch

Bereits jetzt verbucht der Freistaat das dritte Tourismus-Rekordjahr in Folge: Allein in der ersten Jahreshälfte stiegen die Gästezahlen um 4,2 Prozent auf 9,2 Millionen. Damit liegt Sachsen mit seinem Zuwachs über dem Bundesdurchschnitt. Dieser positive Trend wird bei ausländischen Besuchern noch übertroffen: Hier sind die Steigerungen doppelt so hoch wie im Deutschland-Vergleich. „Noch nie war Sachsen als Urlaubsland so beliebt“, stellte Dulig fest. In der sächsischen Tourismuswirtschaft sind etwa 50.000 Menschen beschäftigt, was etwa der Größenordnung des Medizinbereiches entspricht. Indirekt leben 250.000 Sachsen von den Urlaubern.

ITB ist die weltweite Leitmesse

Bislang ist der Freistaat mit einem großen Stand auf der ITB vertreten (Kosten: 380.000 Euro), um Touristiker auf sich aufmerksam zu machen. Die Berliner Branchenschau gilt als weltweite Leitmesse, auf der sich jedes Jahr 10.000 Unternehmen aus 185 Ländern präsentieren. Neben 170.000 Besuchern kommen auch 5000 Journalisten aus mehr als hundert Ländern auf das Gelände am Funkturm. „Wir wollen Sachsen in die Welt tragen - das Land soll mit allen Sinnen erahnt werden können“, sagte ITB-Chef David Ruetz.

Zur offiziellen Partnerschaft gehört unter anderem die Präsentation auf 150 Touristikmessen weltweit, darunter auf den wichtigen ITB-Ablegern in Singapur und Shanghai, eine Gala mit 3500 Gästen sowie spezielle Marketingreisen nach Sachsen. Hans-Jürgen Goller, der Geschäftsführer der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, machte klar: „Das ist die Plattform, zu der die führenden Touristiker aus aller Welt kommen - in Berlin trifft sich die Welt.“

Erfolgsgeschichte im Norden

In den beiden kommenden Jahren sind Malaysia und der Oman die offiziellen Partnerländer. Deutschland hatte sich als Ganzes vor der Fußball-Weltmeisterschaft in einer ähnlichen Dimension präsentiert (2005), danach kamen national nur das Ruhrgebiet (2009) und Mecklenburg-Vorpommern (2018) zum Zuge. Für den Norden zog Ruetz am Dienstag in Dresden eine äußerst positive Bilanz: Erstmals sei die Ein-Milliarden-Grenze bei den Medienkontakten geknackt worden, so der ITB-Chef, wobei sich allein 176 Fernsehbeiträge und fast eine halbe Milliarde Texte um Mecklenburg-Vorpommern gedreht hätten. „Es gibt Rückkopplungen aus Märkten die bislang nicht angesprochen wurden, zum Beispiel aus Israel und Spanien“, erklärte Ruetz.

Sachsen will im Ausland punkten

Auch Sachsen will in diese Dimensionen vordringen, nachdem zuletzt bereits die Werbung in Asien und speziell in China verstärkt worden war. Für die ITB plant der Freistaat „einen großen Aufschlag“, wie Tourismuschef Goller durchblicken ließ. So könnten etwa die Staatskapelle Dresden oder das Gewandhausorchester Leipzig für mehr Besucher werben. Messe-Direktor Ruetz, der auch an der TU Chemnitz mit Gastbeiträgen in der Eventforschung aktiv ist, stellte Sachsen vorab ein gutes Zeugnis aus: Alle Landkreise und Großstädte hätten etwas zu bieten - und alle Facetten sollten vorgestellt werden. Deshalb will der Freistaat mit allem locken, was er hat: Von der vielfältigen Natur über die Industriekultur bis zu den Ausstellungen und Konzerten. Auch Sportveranstaltungen, etwa der Winter-Weltcups in Dresden und Klingenthal, sollen als Magneten ausgebaut werden. „Diese Karte wollen wir mehr spielen“, machte Kretschmer klar.

Präsentation auch als sicheres Reiseland

Der Zuschlag als Partnerland ist das Resultat eines langen Werbens. Letztlich geht es dabei - neben den wirtschaftlichen Faktoren - auch um eine Imagekampagne. Man dürfe sich nicht von Problemen, wie sie etwa Chemnitz gezeigt haben, „kleinkriegen lassen“, erklärte Regierungschef Kretschmer auf Nachfrage. Vize-Ministerpräsident Dulig fügte hinzu: „Die gesellschaftlichen Entwicklungen sind nicht erst seit Chemnitz so. Das Problem dürfen wir nicht verharmlosen. Deshalb müssen wir jetzt zeigen, was Sachsen ausmacht und Vorurteilen entgegentreten.“ Die Botschaft solle auch sein, so Dulig, dass der Freistaat „natürlich sicher ist“ und man hier ruhigen Gewissens Urlaub machen könne.

Von Andreas Debski