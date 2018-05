53 Fotografen hatten insgesamt 228 Fotos eingereicht. Die Fachjury wählte danach die Gewinner in vier Kategorien für das beste sächsische Pressefoto 2017 aus. Bei einer Gala in der Dresdner Altmarktgalerie wurden die Preisträger am Mittwochabend geehrt, die Ausstellung mit den besten Pressefotos ist noch bis zum 2. Juni geöffnet.