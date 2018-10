Dresden

Die sächsische AfD will noch am heutigen Freitag mit einem Meldeportal gegen parteikritische Lehrer online gehen. Auf dem Portal www.lehrersos.de sollen Schüler oder auch Eltern Verstöße gegen das Neutralitätsgebot von Lehrern anonym melden können. Diese Vorfälle würden nach Überprüfung der Angaben dem Landesschulamt gemeldet. In schwerwiegenden Fällen behalte man sich auch rechtliche Schritte gegen die gemeldeten Pädagogen vor.

Es gehe nicht darum, Lehrer öffentlich an den Pranger zu stellen, versicherte Sachsens AfD-Landes- und Fraktionschef Jörg Urban. Vielmehr wolle die rechtskonservative Partei Freiheit, Demokratie und Toleranz in Sachsen stärken. Kritik an der Initiative seiner Partei wies Urban als „billiges Geschrei“ zurück. Der Landeschülerrat hatte die Pläne als „schwachsinnig“ bezeichnet.

Von Winfried Mahr