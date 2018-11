Leipzig

Die sächsische AfD versucht weiterhin, Lehrer im Freistaat unter Druck zu setzen. Neben ihrem Online-Pranger inklusive der Möglichkeit, dort anonym Fotos von Pädagogen hochzuladen, stellen die Rechtspopulisten auch vermehrt Anfragen zu einzelnen Lehrer an die Landesregierung – und veröffentlichen dabei konkrete Informationen zum Arbeitsort der Pädagogen.

Im aktuellsten Fall will der Chemnitzer AfD-Landespolitiker Rolf Weigand von Bildungsminister Christian Piwarz (CDU) wissen, warum eine Lehrerin in Pirna die Meinung vertrete, die AfD wolle eine Diktatur errichten. In seiner Anfrage machte Weigand nicht nur den Namen der Schule öffentlich, sondern nennt auch die konkrete Klasse, in der die Pädagogin tätig sein soll.

Bildungsminister: Anschuldigungen stimmen nicht

Bildungsminister Christian Piwarz (CDU) recherchierte den Fall und teilte dem AfD-Politiker mit, dass es keine solche Äußerungen der Lehrerin in der Klasse gegeben habe. „Insbesondere wurde keine Beziehung zwischen Adolf Hitler bzw. der Abschaffung des Sozialstaates und der AfD hergestellt“, so der Unionspolitiker weiter. Der AfD-Politiker hatte dies ebenfalls behauptet.

Zuvor hatte Weigand auf gleichem Wege einen Pädagogen aus Rochlitz öffentlich angeschwärzt, der im Unterricht einen Ausschnitt der ZDF-Satire-Sendung „heute show“ gezeigt haben soll. Sachsen Bildungsminister verwies bei der Beantwortung der Beschwerde darauf, dass der Lehrplan im Freistaat unter anderem die Vermittlung von Medienkompetenz zum Ziel habe und dazu Ausschnitte aus Fernsehsendungen benutzt werden können.

Nach Recherchen der Linken-Politikerin Cornelia Falken nutzt die AfD zudem die Möglichkeit von offiziellen Beschwerden wegen vermeintlicher Verletzung politischer Neutralitätspflichten an Sachsens Schulen. Drei der Hinweise seien bereits vom Bildungsministerium geprüft und als grundlos abgewiesen worden, hieß es.

Kritik von Politikern und Datenschützern

Nicht zuletzt fordert die sächsische AfD seit Oktober Schüler und Eltern dazu auf, Fotos und Hinweise über unliebsame Lehrer auf einer speziellen Webseite hochzuladen – damit diese Informationen dann für die parlamentarische Arbeit der Partei verwenden werden können. Sachsens Bildungsminister kritisierte den Lehrer-Pranger bereits zum Start scharf. Datenschützer halten die Sammlung auch rechtlich für problematisch. Jonas Kahl, Spezialist für Medien- und Datenschutzrecht in Leipzig, kritisierte unter anderem die Funktion des Foto-Uploads und die Datenverarbeitung auf dem AfD-Portal. Laut des renommierten Leipziger Staatsrechtlers Christoph Degenhart sind solche Online-Pranger aufgrund der Verletzung von Persönlichkeitsrechten ohnehin rechtswidrig.

In anderen Bundesländern wurden zum Teil bereits Ermittlungen gegen ähnliche Portale der Rechtspopulisten eingeleitet. Wie Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) erklärte, verfolge die AfD „offensichtlich das Ziel, mit dieser Plattform ihr politisch missliebige Lehrkräfte an den Pranger zu stellen. Das sät Misstrauen, fördert Denunziantentum und vergiftet das Schulklima.“

Von Matthias Puppe