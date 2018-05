Dresden/Leipzig

Die Getreidebauern Sachsens sind wegen der Witterung besorgt. „Das Frühjahr war zu trocken, wir brauchen dringend Regen“, sagte der Pflanzenexperte Andreas Jahnel vom Landesbauernverband Sachsen in Dresden. Neben Trockenheit habe der Wind für ein Austrocknen der Felder gesorgt. „Einen Grund zur Panik wegen möglicher Ernteausfälle gibt es aber noch nicht“, betonte Jahnel. Man müsse die kommenden Tage abwarten. Besonders die leichten Böden in Ost- und Nordsachsen bräuchten dringend einen Landregen, sie könnten das Wasser nicht so gut speichern.

Die befürchteten Schäden wegen des strengen Frostes und der mangelnden Schneedecke im Februar und März seien aber ausgeblieben, sagte Jahnel. „Im Großen und Ganzen ist das Getreide recht gut über den Winter gekommen.“

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz bauen die Bauern in diesem Jahr mehr Getreide an als im Vorjahr. Die Anbaufläche sei leicht erhöht worden. Exakte Zahlen will die Behörde im Laufe des Monats bekanntgeben. Im Jahr 2017 wuchs in Sachsen auf etwa 379 000 Hektar Getreide. Weizen bildete mit 190 000 Hektar die Spitze, gefolgt von 116 900 Hektar Gerste.

„Das Gröbste angesichts der Trockenheit dürfte überstanden sein“, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Ab Donnerstag sei mit vereinzelten Niederschlägen zu rechnen. Während am Wochenende noch relativ wenig Niederschläge fallen, werde es ab der kommenden Woche immer wieder regnen. Auch die Temperaturen seien nicht mehr so hoch und erreichten tagsüber kaum noch 20 Grad. Nachts fallen sie in den einstelligen Bereich.

