Leipzig

Sachsens Bildungsminister Christian Piwarz (CDU) will auch künftig weiter an Kopfnoten auf Schulzeugnissen festhalten und dafür unter Umständen juristische Mittel einsetzen lassen. „Eine Bewertung der sozialen Kompetenzen von Schülern steht für mich nicht zur Disposition“, sagte der Unionspolitiker am Dienstag. Piwarz reagierte damit auf ein Gerichtsurteil, in dem Kopfnoten in wichtigen Zeugnissen als nicht verfassungsgemäß eingestuft wurden. Sein Ministerium prüfe derzeit, „die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Dresden vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen anzugreifen“, sagte der Unionspolitiker.

Ein Oberschüler hatte gegen die Bewertung von Betragen, Mitarbeit, Fleiß und Ordnung auf seinem Abschlusszeugnis der 9. Klasse geklagt, weil diese seine Bewerbungschancen mindern würden. Die Dresdner Richter gaben dem Jugendlichen Recht, verwiesen unter anderem auf das Sächsische Schulgesetz, in dem Kopfnoten nicht als Norm festgelegt wurden. Dem Oberschüler muss nun ein zurückdatiertes Abschlusszeugnis ohne diese Zensuren ausgestellt werden.

Piwarz: Wir beklagen zunehmenden Werteverfall

Nach Ansicht von Sachsens Bildungsminister haben Kopfnoten allerdings als Einschätzung des Arbeits- und Sozialverhaltens gerade heute eine große Bedeutung. „In Zeiten, in denen wir einen zunehmenden Werteverfall in der Gesellschaft beklagen, wo verbale Grenzüberschreitungen schnell auch in Gewalt nicht nur gegenüber Mitschülern und Lehrern ausarten, muss Schule mehr denn je auch ihrem Erziehungsauftrag nachkommen“, sagte Christian Piwarz. Insofern wundere ihn auch, dass diese Form der Bewertung überhaupt öffentlich in Frage gestellt wird.

Bei Schülervertretern hatte der Richterspruch am Montag große Freude ausgelöst. „Wir sind generell gegen Kopfnoten und begrüßen daher die Dresdner Entscheidung“, sagte Landesschülersprecher Noah Wehn der LVZ. Sächsische Lehrer seien durch diese Bewertungen im Zeugnis gezwungen, außerschulische Kompetenzen der Schüler einzuschätzen, in die sie gar keinen Einblick hätten.

Von Matthias Puppe