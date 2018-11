Leipzig

Ein Lausitzer Bäcker, der mit bargeldlosen Brötchenverkauf scheitert, weil er dafür einen Datenschutzbeauftragten bräuchte. Oder eine digitale Rezeptsammelstelle in der sächsischen Provinz, bei der Kunden im Regen stehen und mühsam ihre Wünsche eintippen, damit die später im Trockenen ausgedruckt und wie ehedem verteilt werden. Solche und ähnliche Absurditäten kamen am Donnerstag im Festsaal des Leipziger Rathauses zur Sprache, wo sich der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) über Stand und Zukunft der Digitalisierung austauschte. Bürgermeister der 421 Kommunen trafen sich mit Abgeordneten, Wirtschaftsvertretern und Landräten, um aus Auswege aus lahmenden Internetverbindungen, Funklöchern und anhaltender Bürokratie im Freistaat zu diskutieren.

Dass andere Länder schon ein ganzes Stück weiter sind, verdeutlichte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes Stefan Skora (CDU) am Beispiel der japanischen Präfektur Tokio, wo Künstliche Intelligenz in diesem Jahr schon für das Bürgermeisteramt mitkandidiert habe. „Auch wenn ich mir solche Kandidaten vorerst in Sachsen nicht vorstellen kann, so brauchen auch wir eine überzeugende Strategie, Mut und Innovationskraft, um sinnvolle digitale Lösungen stärker in den Landes- und Kommunalverwaltungen einzuführen“, sagte Skora. Als Oberbürgermeister von Hoyerswerda wisse er von den Mühen kleiner Rathäuser, eine der größten Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. Sein erster Vize, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), hob hervor, dass jede dritte Kommune den Stand ihrer Digitalausstattung Umfragen zufolge als sehr schlecht bezeichnet und gerade mal jede 18. Gemeinde eine Digitalisierungsstrategie hat. Es reiche nicht, nur Glasfaser ins Haus zu legen: „Wir müssen auch wissen, was wir damit anfangen sollen.“ Jung regte eine Ausbildungsoffensive in Sachsen an, zu der auch Ausbildungsurlaub für digitale Weiterbildung gehören könne. Zudem wolle er in seiner Verwaltung im kommenden Jahr ein eigenes Digitalreferat einrichten, um die fachlichen Kompetenzen zu bündeln. Jung kämpferisch: „Wir gestalten die Digitalisierung, nicht die Digitalisierung uns!“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) räumte ein, dass nicht alle Neuerungen von heute auf morgen möglich seien. „Aber wenn Sachsen in den kommenden Jahren 700 Millionen Euro zusätzlich in den Breitbandausbau investiert, ist das doch schon eine sehr große Ansage.“ In der Wirtschaft wie auch der öffentlichen Verwaltung gelte: „Es gibt keinen Grund, vor der Digitalisierung Angst zu haben. Wir müssen nur loslaufen und sie bewusst in unserem Sinne gestalten.“ Denn künftig werde es immer weniger Mitarbeiter geben, die noch Berge von Papier bewegen. Oder Lehrer, die lieber mit Kreide statt mit Laptop arbeiten. Auch die Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen wolle die Staatsregierung fördern, um dem Nachwuchs einen leichteren Start ins Berufsleben zu ermöglichen.

Auf energischen Widerspruch stieß Kretschmer in der Runde der versammelten Bürgermeister beim Thema Funklöcher mit seinem Versuch, die Planung und Errichtung neuer Mobilfunkmasten in kommunale Verantwortung zu geben. „Was sollen die Kommunen denn noch alles machen!“, fuhr SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck förmlich aus der Haut. Breitbandausbau, Doppik-Haushalte und Infrastrukturerhalt brächten kleinere Verwaltungen schon an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. „Mehr geht einfach nicht bei der Personal- und Finanzausstattung“, betonte Woitscheck. Stattdessen regte der SSG an, die ministerielle Steuerung dieser Mammutaufgabe in einem Haus zu bündeln. „Bestenfalls sollte ein Staatsministerium für Digitalisierung und Infrastruktur geschaffen werden“, so Präsident Skora. Man müsse Bürgern, Unternehmen und allen anderen Kunden der Verwaltung ermöglichen, was im privaten oder wirtschaftlichen Umfeld längst selbstverständlich ist: „Auf alle Dienstleistungen und Produkte auch online zugreifen zu können.“

Auf das angeregte Extra-Ministerium wollte Kretschmer auf LVZ-Nachfrage nicht eingehen. „Wir sind uns mit den Kommunen einig, dass wir einen zügigen Ausbau der digitalen Infrastruktur brauchen“, ließ er am Abend wissen. „Deshalb haben wir den Breitbandausbau beim Wirtschaftsministerium angesiedelt und den IT-Bereich in der Staatskanzlei zur Chefsache gemacht.“ Weitere Umstrukturierungen seien in dieser Legislatur kaum zu erwarten.

So oder so: „Es liegt an uns, die Digitalisierung mit ihren unendlich vielen Möglichkeiten zu nutzen“, betonte der Augustusburger Bürgermeister und bekennende „Digitalfetischist“ Dirk Neubauer (SPD) in einem emotionalen Appell: „Es ist die größte Chance, die sich nach Elektrifizierung, Eisenbahn und Dampfmaschine für uns bietet!“

Von Winfried Mahr