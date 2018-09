Dresden

Sachsens früherer Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) verlässt wie geplant auch den Landtag. Der Politiker hat am Mittwoch sein Mandat zum 31. Oktober niedergelegt, ohne Gründe zu nennen, sagte Landtagssprecher Ivo Klatte der Deutschen Presse-Agentur. Nun werde der Landeswahlleiter informiert, der den nächsten Nachrücker auf der Landesliste fragt, den Büroleiter von Innenminister Roland Wöller (CDU), Jörg Markert. Wenn der das Mandat annimmt, wird er laut Klatte in der Landtagssitzung am 7. November als Abgeordneter verpflichtet.

Tillich war Ende 2017 nach neuneinhalb Jahren und der schweren Niederlage der CDU bei der Bundestagswahl als Regierungs- und CDU-Landeschef zurückgetreten. Sein Nachfolger in beiden Ämtern ist Michael Kretschmer (CDU). Im April hatte Tillich angekündigt, auch sein Landtagsmandat abzugeben. In Sachsen wird 2019 ein neues Parlament gewählt.

Von anzi