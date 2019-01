Leipzig/Dresden

Sachsens Flughäfen haben im vergangenen Jahr kräftig zugelegt: Sowohl in Leipzig/Halle als auch in Dresden wurden deutlich mehr Passagiere abgefertigt als noch 2017 – in Leipzig legte zudem die seit Jahren boomende Luftfracht weiter zu. Zusammen kamen beide Airports 2018 auf 4,33 Millionen Passagiere – 6,4 Prozent mehr als 2017. „Vor allem türkische, ägyptische und griechische Ferienziele verzeichneten eine gestiegene Nachfrage“, sagte Götz Ahmelmann, der Chef beider Airports ist.

In Leipzig/Halle stieg die Zahl der Fluggäste um 8,7 Prozent auf 2,57 Millionen. Das war der zweitbeste Wert, der hier je erzielt wurde. Mehr waren es bisher nur 2007, als sogar 2,72 Millionen gezählt wurden. Allerdings waren darunter damals noch mehr als 300 000 US-Soldaten, die auf dem Weg nach Afghanistan und in den Irak in Schkeuditz zwischenlandeten – und hier die Passagierzahlen nach oben trieben.

Bei der Luftfracht gab es in Leipzig erneut einen neuen Rekord: 1,22 Millionen Tonnen wurden abgefertigt, 7,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zu verdanken sei das vor allem DHL, sagte Ahmelmann. Damit verbuchte der Flughafen den 13. Frachtrekord in Folge. „ Leipzig/Halle hat seine Position als eines der Top 5 der Cargo-Drehkreuze in Europa gefestigt“, so Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). „Mit weiteren internationalen Kooperationen wollen wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben und den Wirtschaftsstandort Sachsen weiter stärken.“

Nicht ganz so gut lief es in Dresden. Dort stieg die Passagierzahl um 3,1 Prozent auf 1,76 Millionen. Vom bisherigen Bestwert von 2011, als hier 1,92 Millionen Fluggäste gezählt wurden, blieb der Airport damit deutlich entfernt.

Von Frank Johannsen