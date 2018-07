Heidenau

Zum Sommer gehört das Freibad. Und zu Sachsen gehört eine der beliebtesten Badeanstalten Deutschlands. Im Ranking des Verbraucherportals Testberichte.de belegt das Albert-Schwarz-Bad in Heidenau den dritten Platz von über 360 bewerteten Bädern in der Bundesrepublik. Damit ist es die beliebteste Schwimmstätte im Freistaat.

„Wir haben uns riesig gefreut“, sagt Marco Paeslack, Leiter des Bades in Heidenau. „Deutschlandweit so abzuschneiden ist eine Ausnahme“, staunt er. Verantwortlich für die guten Bewertungen seien vier Spielplätze, einladende Grillanlagen, Schwimmkurs-Angebote sowie das nette Personal, vermutet der 41-Jährige. Jedes Jahr investiere die Stadt Geld ins Freibad. So entstanden über die Jahre etwa Beachvolleyball-Felder und eine Boulderwand zum Klettern auf dem 42 000 Quadratmeter großen Gelände.

„Super Freibad“, heißt es bei Google

„Super Freibad“, „Freundliches Personal“, „sehr gepflegt und nicht überfüllt“, heißt es bei den Google-Rezensionen. Im Netz geben die Besucher dem Albert-Schwarz-Bad genau wie zwei Freibädern bei Heilbronn und Nürnberg durchschnittlich 4,7 von 5 Bewertungs-Sternen. Da das Heidenauer Freibad aber weniger Kommentare als die Konkurrenten zählt, landet es auf dem dritten Platz.

Es ist nicht das einzige überdurchschnittlich gut bewertete Bad in Sachsen. Auf dem zwölften Platz des Rankings landet das Freibad Jahnsdorf bei Chemnitz, das nicht einmal eine eigene Internetseite hat. Auf Google loben Schwimmer und Sonnenanbeter dennoch Rutschenlandschaft, Sandkasten sowie Sprungtürme im Erzgebirge. Ebenfalls überdurchschnittlich beliebt ist das Stauseebad Cossebaude in Dresden. Es belegt im Bundesvergleich den 18. Rang. Das Freibad lockt mit großer Liegewiese und Riesenrutsche.

Sachsens unbeliebtestes Freibad in Dresden

Nicht weit davon entfernt befindet sich das laut Ranking unbeliebteste Bad Sachsens. Das Freibad Prohlis im Süden Dresdens landet im bundesweiten Vergleich auf dem fünftletzten Platz. „Überall ist es schmutzig“, klagt ein unzufriedener Besucher in seiner Google-Rezension. Andere finden die Eintrittspreise jedoch „völlig in Ordnung“. Noch mieser werden nur Bäder Berlin-Neukölln, Bremen, Wiesbaden und Mainz empfunden.

Leipzigs Freibäder durchschnittlich beliebt

Derweil liegen Leipzigs Freibäder im Mittelfeld des Rankings: Sowohl das Parthebad in Taucha, als auch das Sommerbad in Kleinzschocher bekommen von Besuchern, die bei Google aktiv rezensieren, durchschnittlich 4,3 Sterne. Das Schreberbad liegt bei 4,1, das Sommerbad Schönefeld holte sogar nur 3,9 Sterne und belegt damit den 330. von 363 Plätzen. Allerdings wurden die Badestellen an den Seen rund um die Messestadt nicht in den Test mit ins Ranking einbezogen.

Insgesamt rangieren die 19 bewerteten Freibäder Sachsens im deutschen Mittelfeld: Im Bundesländer-Ranking belegen die Badeanstalten im Freistaat den achten Posten. Für das Ranking wurden 60 000 Kundenmeinungen auf der Suchmaschine zu öffentlichen Freibädern ausgewertet. Kriterium war, dass die Badeanstalten auf mehr als 50 Google-Rezensionen zählten und im Einzugsbereich der 80 größten Städte Deutschlands liegen.

Und ganz unabhängig vom Ranking: Am wichtigsten ist doch die Sonne für den Badespaß. In den nächsten Tagen dürfte sie weiterhin für die Ferienkinder scheinen. Da macht der Sprung ins Nass beinahe überall Freude.

Hier finden Sie die Auswertung: www.testberichte.de/link/freibadranking

Von Theresa Held