Dresden

Bei Streit unter Nachbarn müssen die Friedensrichter in Sachsen immer seltener schlichten. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, ist die Zahl der Fälle vor den gemeindlichen Schiedsstellen von 2007 bis 2017 von 412 auf 365 zurückgegangen. Verglichen mit 2016 war es jedoch nur ein Fall weniger.

Zudem gab es im vergangenen Jahr 2310 sogenannte Tür- und Angelfälle, bei denen die Schiedsstellen Auskünfte erteilten. Im Freistaat gibt es aktuell gut 300 Friedensrichter, die nur in Sachsen so heißen und die zum großen Teil im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen ( BDS) organisiert sind.

Schattendasein der Schiedsstellen ?

Die sächsische BDS-Landesvorsitzende Carola Leistner glaubt nicht, dass die Streitigkeiten abgenommen haben. Die Politik trage eine Mitschuld, dass die Schiedsstellen ein Schattendasein führten, sagt sie und fordert für die Friedensrichter mehr politischen Rückhalt.

In anderen Bundesländern müssten Nachbarschaftsstreitigkeiten zunächst bei Schiedsstellen vorgetragen werden. „Eine solche gesetzliche Regelung wäre auch in Sachsen gut und könne die Gerichte entlasten.“ Bei Schiedsstellen werde eine gütliche Einigung und ein rechtskräftiger Vergleich angestrebt.

Zudem kritisiert Leistner, dass die ehrenamtlichen Friedensrichter sogar ihre Lehrgänge teils selbst finanzieren müssten. Wenn vor den Schiedsstellen kaum Fälle verhandelt würden, sei die Bereitschaft der Kommunen gering, die Kosten zu übernehmen. „Da wundert es nicht, dass sich kaum neue Friedensrichter finden.“ In anderen Bundesländern gebe es eine gesetzliche Verpflichtung der Kommunen.

Wertvoller Beitrag zum Rechtsfrieden

Dabei kann sich die Bilanz der Schiedsstellen sehen lassen. Etwa 90 Prozent der Streitfälle vor den Schiedsstellen werden den Angaben zufolge einvernehmlich beigelegen.

Laut Justizministerium lässt sich „nur bedingt“ feststellen, ob Schiedsstellen die ordentlichen Gerichte entlastet haben. Dennoch leisteten diese „einen wertvollen Beitrag zum Rechtsfrieden“, heißt es.

Ein Bündnis Konfliktlösung Sachsen, zu dem sich 2016 unter anderem die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, die Verbraucherzentrale und die Universität Leipzig zusammengeschlossen haben, will außergerichtliche Lösungen verstärkt auch für Unternehmen als Alternative zum Rechtsstreit vor Gericht ins Gespräch bringen.

Diese seien nicht so teuer und ermöglichten den Streitenden gemeinsame Lösungen, sagt die Sprecherin der Dresdner Handwerkskammer, Carolin Schneider. „Ziel muss es sein, dass sie sich auch danach weiter in die Augen schauen und zusammenarbeiten können.“

Kosten für Mediation höher

Als ein weiteres Verfahren hat sich die Mediation etabliert. Anders als bei Schiedsstellen wird ein neutraler, oft privater Mediator engagiert, der vermitteln soll. „Man muss gut zuhören können“, berichtet Eva Lubas vom Zentrum für Mediation und Kommunikation in Dresden, die seit 18 Jahren als private Vermittlerin arbeitet. „Anfangs musste ich immer erklären, das eigentlich ist. Jetzt mache ich keine Werbung mehr“, sagt sie.

Meist gehe es um Streitigkeiten in der Familien oder Konflikte in Unternehmen. „Da spielen Befindlichkeiten eine Rolle, stimmt die Chemie in einem Team nicht, wird über Arbeitsabläufe gestritten oder jemand gönnt jemand anderem etwas nicht.“

Und noch einen Unterschied gibt es: Während die Betroffenen bei Verfahren vor der Schiedsstellen mit Kosten von 10 bis 50 Euro davonkommen, liegen die Stundensätze der Mediatoren ab 100 Euro aufwärts.

Von Birgit Zimmermann/dpa/LVZ