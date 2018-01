Sachsens Integrationsministerin für mehr Ost-West-Austausch

Dresden - . Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) spricht sich dafür aus, seit langem bestehende Städtepartnerschaften zwischen Ost und West wieder neu zu beleben. Das gleiche gelte für Verbindungen von Vereinen und Schulen, erklärte Köpping in Dresden. Neugierig sein sei hier erwünscht. Auch Ost-West-Schüleraustausche, wie sie der Thüringische Bildungsminister Helmut Holter (Linke) ins Gespräch gebracht hat, hält Köpping für sinnvoll. Dies könne helfen, einander besser kennenzulernen und sich gegenseitig respektvoll zu behandeln.

Gefährliche Klischees

„Die Wiedervereinigung war ein Glücksfall der deutschen Geschichte. Das ist in den vergangenen 27 Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten“, erklärte Köpping. In Ost und West hätten sich Klischees über „die anderen“ festgesetzt, die auch an die jüngere Generation weitergegeben würden und die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land gefährdeten.

Ostbeauftragte:“Nicht mehr zeitgemäß“

Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), hält die Forderung nach mehr Ost-West-Schüleraustauschen dagegen für „nicht mehr zeitgemäß“. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Einheit gehe es bei jungen Leuten nicht mehr um die geografische Herkunft, sagte sie der „Berliner Zeitung“. Es sei jedoch wichtig, dass sich junge Menschen mit der Geschichte ihrer Eltern und Großeltern auseinandersetzten.

Von LVZ