Sachsens Kliniken senden Notruf: Geräte veraltet, kein Geld für IT-Technik

Leipzig. Notruf aus Sachsens Kliniken: Die Krankenhäuser leiden unter einem riesigen Investitionsstau. Der Bedarf liegt laut sächsischer Krankenhausgesellschaft bei etwa 200 Millionen Euro pro Jahr. Sachsens Haushalt sieht derzeit aber nur rund 112 Millionen Euro jährlich vor. Diese Summe ist zudem gesunken. Allein am Uniklinikum Leipzig (UKL) hat sich ein Investitionsstau von 145 Millionen Euro gebildet, 80 Millionen Euro sind es am Klinikum St. Georg. Auch am St. Elisabeth und Diakonissenkrankenhaus fehlt massiv Geld.

Zwar stelle der Freistaat durchaus beachtliche Summen zur Verfügung, sagt Stephan Helm, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen. Trotzdem fehle es seit Jahren an ausreichenden Investitionsmitteln. Vor allem mit Blick auf Digitalisierung und IT sei völlig unklar, woher das Geld kommen soll. Dabei seien Investitionen gerade hier nötig, weil es um sensible Daten und kritische Infrastruktur gehe sowie um die zentrale Voraussetzung für leistungsfähige Versorgungsstrukturen.

„Der Freistaat hat uns immer sehr engagiert unterstützt, das zeigt sich in der Runderneuerung des medizinischen Viertels an der Liebigstraße“, erklärt Wolfgang Fleig (hier im Interview). Dennoch habe sich ein Investitionsstau von etwa 145 Millionen Euro an Fakultät und UKL aufgebaut, sagt der medizinische Vorstand. „Davon entfallen zwei Drittel auf Großgeräte und den IT-Sektor. Da muss jetzt wirklich schnell etwas passieren.“ Eine Reihe von Computern sei bei der Hard- und Software nicht mehr zeitgemäß. „Weil Ersatz fehlt, müssen wir sie aber mit gewissen Sicherheitsrisiken im Netzwerk weiterbetreiben“, so Fleig. Auch manche Geräte in der Strahlentherapie und der Radiologie seien in die Jahre gekommen. Die Instandhaltungsaufwendungen im laufenden Betrieb seien enorm. Inzwischen würden sogar Geräte angemietet, wie zum Beispiel ein zweiter OP-Roboter.

Als das UKL noch kräftige Überschüsse erwirtschaftet hat, seien in größerem Umfang Eigenmittel eingesetzt worden. Das nur noch leicht positive Ergebnis reiche dazu aber nicht mehr. Für 2017 rechnet der UKL-Chef „mit einer guten schwarzen Null“. Viel mehr sei mit Blick auf den Aufwand für Forschung und Lehre nicht drin.

Das St. Georg versucht, die Investitionslücken mit eigenen Mitteln auszugleichen. Damit seien dann aber Einschränkungen an anderer Stelle nötig, sagt Geschäftsführerin Iris Minde. Das führe zu einer mangelnden Investitionskraft bei Telemedizin, IT-Sicherheit oder der Einführung innovativer Untersuchungs- und Behandlungsverfahren – ein Nachteil im Wettbewerb mit großen Klinikkonzernen. Das St. Elisabeth teilt keine Zahl mit, bestätigt aber ebenfalls, dass die Gelder vom Freistaat zu knapp bemessen sind. So habe man den Erweiterungsbau aus eigenen Mitteln mitfinanziert, sagt Sprecherin Tina Murzik-Kaufmann. „Seit einigen Jahren reichen die staatlichen Fördermittel nur aus, um etwa die Hälfte der im Bereich Medizintechnik notwendigen Investitionen zu decken“, erklärt Alexander Friebel vom Diakonissenkrankenhaus, nennt aber ebenfalls keine Zahl.

Die Kosten des laufenden Klinikbetriebs müssen die Kassen tragen; für Investitionen ist derzeit allein der Freistaat zuständig. Krankenhausinvestitionen stehen auch auf dem Sondierungsprogramm für eine Jamaika-Koalition.

Von Björn Meine und Mario Beck