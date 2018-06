Dresden -

Die CDU/SPD-Koalition in Sachsen ist uneins über den künftigen Umgang mit Flüchtlingen an den deutschen Grenzen. Die CDU stellte sich bei einer Debatte am Mittwoch im Landtag hinter die Forderungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der bereits in anderen Ländern registrierte Asylbewerber nicht nach Deutschland lassen will. Die SPD hält das mit geltendem Recht für unvereinbar.

Hartmann plädiert für Ankerzentren

Der sächsische CDU-Innenpolitiker Christian Hartmann warb zudem für die umstrittenen Ankerzentren, in denen Asylverfahren „unter einem Dach“ schneller ablaufen sollen. Bis es eine europäische Lösung gebe, solle Deutschland eine restriktive Grenzpolitik betreiben.

Von LVZ