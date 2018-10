Leipzig

Die sächsische Linkspartei will den Einsatz von Tränengas auf Demonstrationen stark begrenzen. Wie es in einem Antrag des Fraktionsvorsitzenden Rico Gebhardt heißt, sollen Reizgase gegen Versammlungsteilnehmer nur noch in Situationen eingesetzt werden dürfen, in denen körperliche Gefahren abgewehrt werden müssen. Die aggressivere Variante des Tränengases, kurz CN-Gas genannt, soll gänzlich verboten werden. Zudem wollen die Linken, dass Wasserwerfer im Freistaat grundsätzlich keine Reizstoffe einsetzen dürfen und dass der sächsischen Polizei ihre Mehrzweck-Granatpistolen (MZP) zum Abschuss von Gaspatronen entzogen werden. Gut 170 dieser Pistolen sind im Freistaat im Gebrauch – in der Regel hergestellt von der Firma Heckler & Koch (HK69). Die Linke fordert, die Waffen fachgerecht zerstören zu lassen.

„Die Anwendung von Reizstoffen als Hilfsmittel körperlicher Gewalt ist mit hohem gesundheitlichen Risiken verbunden“, sagte Gebhardt. Das gelte nicht nur für Menschen, die gesundheitlich vorbelastet sind und für die Reizgas lebensbedrohlich sein kann, sondern auch für alle anderen. Allein schon der Sprühstrahl könne zu ernsthaften Verletzungen der Netzhaut führen. Zu den typischen Symptomen Betroffener gehören „Augenreizungen, vorübergehende Blindheit, Atembeschwerden und Schockzustände“, so Gebhardt.

Einsatz in Menschenmengen trifft Unbeteiligte

Beim Einsatz in großen Menschenmengen, wie etwa bei Demonstrationen oder bei Fußballspielen, könne zudem nicht sichergestellt werden, dass alle Betroffenen anschließend ausreichend ärztliche Hilfe erhalten. Ohnehin sei beim Sprühen in Menschenmengen immer zu befürchten, dass Unbeteiligte zu Schaden kommen. Nicht zuletzt gehören häufig auch Polizeibeamte selbst zu den Leidtragenden beim umfangreichem Reizgas-Einsatz ihrer Kollegen.

In den meisten Fällen setze die Polizei das Tränengas auch nicht in lebensbedrohlichen Situationen ein, sondern lediglich zu präventiven Zwecken und zur „Disziplinierung von Menschenmassen“, sagt der Linken-Fraktionsvorsitzende. Um sicherzustellen, dass künftig sparsamer damit umgegangen wird, sollten die Behälter der Sprühgeräte bei der sächsischen Polizei auf maximal 60 Milliliter begrenzt werden. Bisher sind auch größere Flaschen mit bis zu 400 Millilitern im Einsatz. Zudem fordert die Linkspartei künftig eine Dokumentation über jeden einzelnen Sprühstoß – um im Nachhinein die Rechtmäßigkeit überprüfen zu können.

Im Dezember war ein Polizist in Leipzig zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er unter anderem ohne Vorwarnungen auf sitzende Demonstranten Pfefferspray gesprüht hatte. Bei den Krawallen zum G-20-Gipfel im Juli 2017 in Hamburg war in 67 Fällen Reizgas benutzt worden – obwohl der Einsatzleiter dies untersagt hatte. Zu den Polizisten, die sich über das Gebot hinweggesetzt hatten, gehörten auch Beamte aus Sachsen.

Von Matthias Puppe