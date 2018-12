Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer liefert sich zum Weihnachtsfest ein Wettkochen mit seiner Schwiegermutter. „Wir beide haben jeweils eine Gans, sie brät eine, ich brate die andere, und dann werden wir sehen, welche besser schmeckt“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt der Braten auf den Tisch. Wer gewinnt, entscheidet die Familie. Heiligabend verbringt Kretschmer mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Söhnen in Dresden. „Wir gehen in die Kirche wie jedes Jahr, dann kommen auch die großen Kinder und die Großeltern - alle kommen zusammen.“

Familie als Jury

Ist der Regierungschef sonst viel auf Terminen, nimmt er sich Weihnachten die Zeit zum Durchatmen. „Wir waren sehr viel unterwegs und haben versucht, jeden Abend eine Veranstaltung zu machen, oft auch am Wochenende. Ich habe viele freundschaftliche Ratschläge erhalten, dass ich mir die Kräfte einteilen muss.“ Seine Frau habe zudem die Gabe, auf liebenswürdige Art zu sagen, wenn es zu viel werde für die Familie.

Familie ist für den 43-Jährigen wichtig - trotz seines straffen Zeitplanes. „Wir haben einen guten Weg gefunden, wir frühstücken gemeinsam mit den Kindern. Abends bin ich nicht immer da, dafür versuchen wir, am Wochenende etwas zusammen zu machen. Ich versuche immer noch, mit den Jungs zum Fußball zu gehen und eben all die normalen Sachen zu tun.“

Die wenige freie Zeit stecken Kretschmer und seine Familie in die Sanierung eines alten Umgebindehauses in der Lausitz. „Wir haben viel gemacht, vor allem mit den Großeltern und den großen Kindern meiner Frau haben wir viel gebaut.“ Gemeinsam wurde entkernt und neu aufgebaut. Es sei ein gemeinsames Projekt mit vielen Geschichten, über die man im Nachhinein wieder lachen könne. „Ich verstehe den Satz jetzt: Bauen ist das einzige Abenteuer in der heutigen Zeit. Es geht immer irgendetwas schief.“ Eigentlich sollte das Haus dieses Jahr Weihnachten fertig werden - nun wird es das aber erst 2019.

Von RND/dpa