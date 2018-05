Dresden

Der Freistaat Sachsen will Kinder und Jugendliche besser im Umgang mit modernen Medien bilden – doch viele Schulen erfüllen bei den Internet-Anschlüssen nicht die notwendigen Standards. Nur in etwa jeder sechsten Schule kann für den Unterricht tatsächlich auf schnelle Übertragungsraten zurückgegriffen werden. Nicht selten stehen nur veraltete Modems und ISDN-Leitungen zur Verfügung oder liegen viel zu geringe Übertragungsraten von 1 bis 16 Mbit pro Sekunde an – die den heutigen Erfordernissen längst nicht mehr genügen. Das geht aus den Antworten des Kultusministeriums auf mehrere Kleine Anfragen der fraktionslosen Landtagsabgeordneten Kirsten Muster (Die Blauen) hervor.

„Es wird davon ausgegangen, dass alle Schulen über einen Internetzugang verfügen“, stellt Kultusminister Christian Piwarz (CDU) klar und verweist auf den Medienentwicklungsplan, der momentan erstellt wird. Zugleich muss Piwarz in der Parlamentsantwort aber einräumen: „Derzeit gibt es keine Förderprogramme, bei denen die Unterstützung der sächsischen Schulen bei der Einrichtung einer digitalen Infrastruktur als Fördergegenstand ausgewiesen ist.“

Mit dem sogenannten Digitalpakt Schule von Bund und Ländern sollte sich das zwar ändern, aber die Gelder konnten bislang aufgrund unterschiedlicher Hoheitsrechte nicht fließen. Erst jetzt sind die ersten drei Förderbescheide für sächsische Schulen verschickt worden, teilt das zuständige Bundesverkehrsministerium mit. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte im Februar zudem einen Landes-Zukunftsplan angekündigt, doch dieser befindet sich noch „in der Abstimmung“ zwischen den Ressorts.

Das Kultusministerium selbst ist mit der aktuellen Situation nicht zufrieden, sagt Piwarz-Sprecher Dirk Reelfs: „Gemessen an den konzeptionellen Anforderungen in Abstimmung der Kultusministerkonferenz besteht Handlungsbedarf.“ Zurzeit werde der konkrete Bedarf an den einzelnen Schulen ermittelt, erklärt Reelfs. Die vorliegende Statistik des Kultusministeriums weist allerdings schon jetzt deutliche „weiße Flecke“ vor allem in den Landkreisen aus.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich an dem Verhältnis, wie viele Schüler sich einen Computer teilen müssen – bis auf Dresden – kaum etwas zum Positiven geändert. Die geringste Abdeckung hat Leipzig, wo ein Gerät für durchschnittlich 8,5 Schüler zur Verfügung steht. Im landesweiten Vergleich steht ein Computer für fünf bis sechs Schüler bereit, allerdings ist ein Großteil der Rechner über fünf Jahre alt.

Daneben besteht erheblicher Nachholbedarf in der Lehrer-Fortbildung. Seit Anfang 2016 haben sich 1724 Pädagogen durch das Landesamt für Schule und Bildung qualifizieren lassen. Das entspricht einem Anteil von rund sechs Prozent. Die entsprechenden Kurse waren nur zu 80 Prozent ausgelastet. Auch in dieser Beziehung will der Freistaat nachbessern: „Lehrer sind für die Anforderungen der bis zum Schuljahr 2019/2020 zu überarbeitenden Lehrpläne zu qualifizieren. Dazu bedarf es zielgerichteter Angebote für die Aus- und verstärkte Angebote für die Weiterbildung“, kündigt Reelfs an.

Von Andreas Debski