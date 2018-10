Leipzig

Allen Negativschlagzeilen aus dem Freistaat zum Trotz: Sachsens Tourismusbranche strebt in diesem Jahr wieder einem neuen Rekord entgegen. Großen Anteil daran dürfte neben einem Mehr an Gästebetten vor allem der schier endlose Sommer 2018 haben, an den sich nun auch noch ein wahrlich goldener Herbst angeschlossen hat.

„Man sieht das ja überall: In der Stadt, auf dem Land, auf dem Elbe-Radweg, in der Sächsischen Schweiz, auf den Dampfschiffen, bei den Schmalspurbahnen oder auf den Wanderwegen – das gute Herbstwetter hat dem Tourismus in Sachsen nochmal einen richtigen Schub gegeben“, freut sich Ines Nebelung, Sprecherin der Tourismus Marketing Gesellschaft (TMSG) – quasi der oberste Urlaubsvermarkter im Freistaat. Belastbare Gästezahlen für September und Oktober liegen zwar noch nicht vor, der gefühlte Trend zeigt aber weiterklar nach oben: „Wir hatten zu den Herbstferien ein paar Sonderangebote und die Leute haben uns mit Anfragen regelrecht bombardiert. Alles, was draußen an der frischen Luft geboten wird, geht derzeit total gut“, so Nebelung weiter.

Zwei Gewinner: Weinanbau und Tourismus

Nicht minder euphorisch ist Matthias Rößler (CDU), Landtagspräsident und Chef des Landestourismusverbandes (LTV): „Wir freuen uns über wirklich sehr gute Zahlen. Wir haben dieses Jahr so viele Übernachtungen und Touristen in Sachsen wie noch nie. Und wenn man bedenkt, wie wichtig die kleinteilige und auch tief im ländlichen Raum verwurzelte Tourismuswirtschaft für das Land ist, dann sind das sehr gute Nachrichten“, so der Unionspolitiker. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen habe das trockene und warme Wetter diesbezüglich tatsächlich geholfen. „Es gibt zwei absolute Gewinner dieses Jahr: Der Weinanbau – das wird ein Superjahrgang – und der Tourismus. Je länger das gute Wetter noch anhält, umso besser werden auch die Zahlen werden“, meint Rößler.

Aussichtsplattform der Felsenburg Neurathen in der Sächsischen Schweiz. (Archivfoto) Quelle: dpa

Bereits im August lagen die bis dato registrierten Übernachtungen im Freistaat etwa eine halbe Million über dem Wert aus dem Vorjahr. Angesichts der immer noch dominierenden Sonnenstrahlen wird Ende des Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit der bis dato geltende Allzeit-Spitzenwert von 19,5 Millionen Übernachtungen wohl noch einmal gerissen werden.

Zehn Sommertage im sächsischen Herbst

Sonne satt, T-Shirt-Wetter, und das im sächsischen Herbst sind auch für die Meteorologen nicht alltäglich. Manuel Voigt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hat seit Anfang September schon zehn klassische Sommertage registriert – zehn mehr als im ganzen Herbst 2017. „An allen Messestationen in Sachsen liegen wir derzeit 1,3 Grad über dem Saisonmittelwert, in der Lausitz sind es sogar 1,8 Grad“, so Voigt weiter. Sachsenweit ging es durchschnittlich an 1,4 Herbsttagen nochmal über 30 Grad, am häufigsten mit fünf hitzigen Herbsttagen war Leipzig „betroffen“. Und wie schon im Frühjahr und Sommer blieb es fast immer trocken: Nicht einmal ein Drittel des üblichen Herbstregens hat den sächsischen Boden bisher erreicht.

Was Landwirte und Umweltschützer vor große Probleme stellt, kommt dem Urlauber in Sachsen mehr als zu pass. Egal, ob in ländlichen Ferienparks oder in Großstadthotels: Über zu wenig Auslastung klagt niemand. „Es ist tatsächlich ein goldener Herbst auch für uns in Leipzig. Es gibt viel Individualtourismus in der Stadt, viele Tagungen und die Hotels sind gut gebucht“, sagt Jörg Hartwig von der Leipziger Tourist-Information. Aus dem IFA Ferienpark in vogtländischen Schöneck gibt es Selbiges zu hören, zuzüglich einer Analyse: „Ich denke, das hängt natürlich mit dem schönen Wetter zusammen – so wie im Winter viel mehr Gäste kommen, wenn Schnee liegt“. Auch im Trixi-Ferienpark im Zittauer Gebirge brummt das Feriengeschäft, hat aber auch noch etwas Luft nach oben. Denn im März wurde dort ein zusätzliches Hotel mit 30 Betten in Betrieb genommen, sagt Sprecherin Anett Hamann.

Erlebnisbad im Schönecker Ferienpark (Archivfoto) Quelle: Uwe Pullwitt

Mehr Gästebetten – Leipzig pirscht sich an Dresden ran

Knapp 1500 Gästebetten sind gegenüber dem Vorjahr im Freistaat dazu gekommen, zur Top-Reisezeit im August wurden insgesamt etwa 123.000 Schlafgelegenheiten für Urlauber angeboten. Der größte Teil steht in den beiden Metropolen und im Erzgebirge. Mehr als vier Millionen Übernachtungen zählt Sachsens Urlaubskrösus Dresden alljährlich. Leipzig mit seinen zuletzt mehr als drei Millionen Touristen holt jedes Jahr kräftiger auf, hatte zuletzt ein Übernachtungsplus von mehr als neun Prozent. Der überwiegende Teil der Touristen in Sachsen war auch in diesem Jahr erneut Bundesbürger, Urlauber aus dem Ausland sind noch eher in der Minderheit. Vor allem in den Großstädten genießen aber zunehmend vor allem Niederländer, Russen, Briten, Amerikaner, Schweizer und Österreicher die kulturellen Angebote.

„Wenn es nach mir geht, kann es ruhig noch bis Weihnachten mit dem schönen Wetter so weiter gehen“, sagt LTV-Präsident Rößler. Natürlich sollte es demnächst etwas mehr regnen, damit sich die Natur endlich mal erholen könne. „Aber spätestens zum Weihnachtsgeschäft wünsche ich mir dann richtigen Winter – denn auch da haben wir in Sachsen mit dem Weihnachtsland im Erzgebirge viel zu bieten“, so der Unionspolitiker. Sowohl hinsichtlich Abkühlung, als auch Regeneration kann Meteorologe Manuel Voigt Sachsens Tourismuschef Hoffnung machen: „Ab Montag strömt Luft aus nördlicher Richtung nach Sachsen und es wird deutlich kälter.“ Bei gefühlt einstelligen Temperaturen im Flachland müsse in den sächsischen Bergen bereits mit Schnee gerechnet werden.

Von Matthias Puppe