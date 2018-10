Leipzig

Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) hat nach eigenen Angaben beim Berliner Landgericht eine Klage gegen den Facebook-Konzern eingereicht. Der Verein bemängelt, dass Nutzer im sozialen Netzwerk nicht konkret erfahren können, wer für den Datenschutzes auf den besuchten Seiten zuständig ist.

„Bei uns haben sich in den vergangenen Wochen vermehrt Menschen beklagt, dass die Verantwortlichkeiten auf den Facebook-Seiten überhaupt nicht geklärt sind“, sagte VZS-Rechtsexperte Michael Hummel am Mittwoch gegenüber LVZ.de. Es bestehe die Gefahr, dass sich Facebook aus der Verantwortung stehlen wolle. Trotz vielfacher Mahnungen von Verbraucherschützern habe der US-Konzern bisher keine klaren Regeln auf seinem Portal geschaffen, wer in welchem Bereich für den Datenschutz zuständig ist.

EuGH-Urteil nimmt Facebook und Profilersteller in die Pflicht

Hintergrund der Auseinandersetzung ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshof (EuGH) aus dem Juni 2018. Laut der Richter in Luxemburg sind bei privaten User- und Fanseiten in sozialen Netzwerken neben dem Anbieter selbst – in diesem Fall Facebook – auch die Ersteller der Profile für die Einhaltung des Datenschutzes mitverantwortlich. Diese Entscheidung führte in der Folge zu weitreichenden Debatten und zunehmender Unsicherheit bei den Seitenbetreibern in sozialen Netzwerken.

Um die Last von seinen Nutzern zu nehmen, kündigte Facebook direkt nach Urteilsverkündigung an, sich darum kümmern zu wollen. Es sollten notwendige Schritte unternommen werden, „um es den Seitenbetreibern zu ermöglichen, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen“, hieß es damals in einer Stellungnahme. Zudem kündigte das Unternehmen an, die Nutzungsbedingungen zu aktualisieren, „um die Verantwortlichkeiten sowohl von Facebook als auch von Seitenbetreiber klarzustellen.“

Nach Ansicht der Leipziger Verbraucherzentrale gab es bisher aber keine solche Aktualisierung. „Es muss klar geregelt sein, welche Bereich auf den Seiten hinsichtlich der Datensicherheit von Facebook verantwortet werden und welche von den Seitenbetreibern“, sagte VZS-Rechtsexperte Hummel. Und es reiche dabei auch nicht, Informationsvideos auf den Kanälen auszuspielen, die über eine bessere Handhabung der Datensicherheit informieren. „Allein mit solchen Hinweisen ist es nicht getan. Bisher hat Facebook das Datenschutzproblem aus unserer Sicht überhaupt nicht ernst genommen“, so Hummel weiter.

Von Matthias Puppe