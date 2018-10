Leipzig

Der Kompromiss der Bundesregierung zur Diesel-Nachrüstung löst in Sachsen eine Welle der Empörung aus.Weil nur 14 Städte – allesamt in den alten Ländern – von den geplanten Nachrüstungen und Umtauschprämien profitieren sollen, fühlen sich die Unternehmen in den neuen Ländern benachteiligt.

Denn auch hiesige Betriebe würden zu Aufträgen in den Westen fahren – bekommen aber im Gegensatz zur dortigen Konkurrenz keine Unterstützung bei der Umrüstung ihres Fuhrparks. „Ein Unding!“, schimpfte der Geschäftsführers des Sächsischen Handwerkstages, Andreas Brzezinski. „Dies ist eine Entscheidung zum Nachteil von Handwerksbetrieben im Osten Deutschlands, die mit ihren Transportern zu Auftraggebern in anderen Teilen des Landes unterwegs sind.“

Leipzigs Handwerker verlangen Gleichbehandlung

Das würde auch viele Handwerker in und um Leipzig treffen. „Viele Handwerksunternehmen in unserem Kammerbezirk nutzen gewerblich einen Pkw und sind damit auch bundesweit unterwegs“, sagte Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer Leipzig. „Pkw-Nachrüstung in nur 14 Städten zu ermöglichen, reicht nicht und verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.“

Das sieht auch die Industrie- und Handelskammer so. „Diese einseitige Ausrichtung des Förderprogrammes benachteiligt unsere regionalen Unternehmen und ist wettbewerbsverzerrend“, sagte Leipzig IHK-Präsident Kristian Kirpal. „Als Gesamtkonzept für die Abwendung von Fahrverboten in ganz Deutschland greifen diese Regelungen daher zu kurz.“

Auch Nachrüstung von Lkw gefordert

Auch Lkw und Transporter müssten einbezogen werden, forderte Handwerkspräsident Gröhn. Denn gerade Kombis und Kleintransporter würden den handwerklichen Fuhrpark sehr stark prägen, blieben bisher beim Diesel-Kompromiss aber außen vor. „Ohne eine Förderung für alle diese Fahrzeuge wird zum einen die unternehmerische Betätigung von Handwerksbetrieben eingeschränkt.“

Das bedeute „Wettbewerbsnachteile für viele Tausend Handwerksbetriebe“, so Gröhn. „Es kann doch wohl kaum politischer Wille sein, eine Kluft zwischen Ost und West aufzureißen und den ohnehin schwierigen Aufholprozess bewusst zu verlangsamen.“

Landesminister wollen Nachbesserungen

Auch der Verband der Sächsischen Wirtschaft fordert eine Nachbesserung, von der auch der Osten profitieren würde. „Der geplante Flickenteppich ist nicht zielführend“, sagte Sprecherin Sandra Lange. „Wir brauchen vielmehr eine bundesweit einheitliche Lösung.“

Zuvor hatten bereits die Umweltminister von Sachsen und Thüringen Nachbesserungen gefordert. „Wenn Umtausch oder Nachrüstung, dann für alle“, sagte Sachsens Ressortchef Thomas Schmidt (CDU) der „Bild“-Zeitung. Seine Thüringer Amtskollegin Anja Siegesmund (Grüne) sprach im MDR von einer „Nullnummer“. Der am Dienstag erzielten Kompromiss würde für Autofahrer in Thüringen überhaupt nichts bringen.

Von Frank Johannsen