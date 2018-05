Dresden

Der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Sachsen, Thomas Giesen, hat zum Abschluss des Sachsensumpf-Prozesses den Vorsitzenden Richter, Joachim Kubista, scharf angegriffen. In seinem zweistündigen Plädoyer vor dem Landgericht Dresden sagte Giesen als Anwalt der angeklagten Simone H.: „Sie waren der Sache objektiv nicht gewachsen. Sie sind keine Zierde des Rechtsstaates.“ Die frühere Referatsleiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) steht seit einem Jahr wegen Verfolgung Unschuldiger und Falschaussage vor Gericht. Ebenso ein inzwischen pensionierter Polizist.

Giesen warf dem Vorsitzenden Richter zudem Selbstgefälligkeit und Untätigkeit vor, da Kubista „die Anklage sechs Jahre liegen gelassen“ habe. Damit seien beispielsweise ursprüngliche Tatbestände der Anklage , etwa Verleumdung und üble Nachrede, verjährt. Aufgrund der lückenhaften Akten, die Giesen als Torso bezeichnete, sei eine Wahrheitsfindung unmöglich gewesen, machte die Verteidigung außerdem klar.

Hintergrund ist, dass große Teile der betreffenden Verfassungsschutzakten aus Geheimhaltungsgründen nicht verwendet werden durften. Simone H. betonte in ihrem Abschlusswort - wie bereits zum Prozessauftakt vor einem Jahr - ihre Unschuld: „Ich war während meiner Tätigkeit im LfV immer der Überzeugung, meine Arbeit ordentlich und gewissenhaft erledigt zu haben.“ Giesen sagte am Montag vor dem Landgericht Dresden, seine Mandatin solle zur „Sündenziege“ gemacht werden.

Simone H. gilt als eine der Schlüsselfiguren in der sogenannten Sachsensumpf-Affäre, die im Jahr 2007 öffentlich geworden war. Dabei ging es um Korruption in Justizkreisen, Zwangsprostitution und Immobiliengeschäfte. Die Ermittlungen waren später eingestellt worden, da keine Belege gefunden worden waren. Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt hatte in der vergangenen Woche überraschend den Vorwurf der Verfolgung Unschuldiger fallen gelassen. Deshalb geht es jetzt noch um Falschaussage vor dem betreffenden Untersuchungsausschuss des sächsischen Landtags. Sowohl Simone H. als auch Georg W. bestreiten die Vorwürfe.

Das Urteil wird noch am heutigen Montag, am späten Abend erwartet.

Von Andreas Debski