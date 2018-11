Dresden

Christian Platz hat eine E-Mail auf dem Bildschirm, mit der sich jemand für eine offene Stelle im Staatsdienst bewirbt. Alltag im öffentlichen Dienst. Als er den scheinbar harmlosen Anhang mit den Bewerbungsunterlagen öffnet, wird der Bildschirm schwarz. In knallig roter Schrift erscheint auf Englisch die Warnung: „Ooops, all ihre wichtigen Dateien sind verschlüsselt!“ Um weiterarbeiten zu können, soll er unbekannten Erpressern eine vierstellige Summe in der Digitalwährung Bitcoin zahlen. Doch der 29-jährige Sachbearbeiter bleibt ganz gelassen. Denn zum einen handelt es sich nur um eine Präsentation, wie dreist Computer-Hacker in öffentliche Verwaltungsabläufe eingreifen. Außerdem ist Platz Mitarbeiter des sächsischen Computernotfallteams Sax.Cert und weiß, wie in solchen Fällen vorzugehen ist.

Der Trend solcher Hackerangriffe zeigt steil nach oben. „Allein in diesem Monat haben wir 26 000 Schadprogramme eliminiert", sagt Sax.Cert-Geschäftsführer Christph Damm bei der Präsentation im Staatsbetrieb Sächsische Informationsdienste (SID). „Das ist mehr als das Dreifache des üblichen Jahresmittels und verspricht, ein besonders heißer Monat zu werden.“ Mit dem Ziel, wirtschaftlich verwertbare Daten abzugreifen und zu Geld umzumünzen, mischen Hacker von überall auf der Welt kräftig im sächsischen Datennetz mit. „Was hier stattfindet, ist Cyberkrieg“, bringt es Thomas Popp auf den Punkt. Seit August dieses Jahres wurde der Amtsleiter der Staatskanzlei zum Beauftragten für Informationstechnologie des Freistaates Sachsen (Chief Information Officer – CIO) ernannt. Auf dem Weg der Digitalisierung wolle die Verwaltung immer mehr Vorgänge übers Internet abwickeln. „Am Ende werden mehr Bürgerfreundlichkeit und effizientere Verwaltungsabläufe stehen“, so Popp. „Gleichzeitig müssen wir uns vor Cyber-Angriffen schützen und uns gegen sie wehren.“ Das Kabinett hat deshalb in dieser Woche eine Gesetzesnovelle zur Weiterentwicklung des E-Governments in den Landtag eingebracht und den Entwurf zur Neuordnung der Informationssicherheit zur Anhörung freigegeben.

Jeden Monat kommen knapp zehn Millionen E-Mails in der sächsischen Verwaltung an. Mehr als zwei Drittel davon müssen als gefährlich aussortiert werden, bevor sie überhaupt auf den Bildschirmen der rund 40 000 Mitarbeiter landen, teilte der SID mit. Jedes Jahr werden 150 Millionen Varianten von Schadprogrammen in den Umlauf gebracht. „Das sind durchschnittlich 390 000 Varianten pro Tag“, so Popp. Falls eines dieser aggressiven Programme ins öffentliche Datennetz durchdringt, könnten Hacker ganze Kliniken, Bahnhöfe oder andere Einrichtungen lahmlegen, wie in Bayern schon passiert.

IT-Experte Platz hat seinen Virus mit ein paar Handgriffen unschädlich gemacht und auf die Sicherung seiner Daten zurückgegriffen. „Bisher hat es keine größeren Schäden oder Ausfälle in Sachsen gegeben“, erklärt sein Chef Damm.

Neben Bediensteten sollen auch Bürger für Datensicherheit sensibilisiert werden. Unter dem Titel „Digital? Aber sicher!“ richtet die Staatskanzlei zusammen mit den Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale sogenannte Live-Hackings aus. Die Roadshow „Die Hacker kommen!“ ist am Mittwoch in Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 9, und am Donnerstag in der Aula der Volkshochschule Leipzig, Löhrstraße 3–7, zu erleben.

www.lsnq.de/hacking

Von Winfried Mahr