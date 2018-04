Leipzig

Alle acht sächsischen Delegierten haben Andrea Nahles ihre Stimme gegeben bei deren Wahl zur SPD-Chefin. Das sagte Rasha Nasr, Sprecherin des sächsischen SPD-Landesverbandes, der Leipziger Volkszeitung.

Diese geschlossene Zustimmung erhielt Andrea Nahles keineswegs von allen Landesverbänden. Denn sie ist mit einem schweren Dämpfer als erste Frau an die Spitze der SPD gewählt worden. Ein Sonderparteitag bestimmte die 47-Jährige am Sonntag in Wiesbaden zur ersten Vorsitzenden in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte der Sozialdemokraten. Aber die Favoritin erhielt nur eine Zustimmung von 66,35 Prozent. Die Bundestagsfraktionschefin setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (41) durch, die beachtliche 27,6 Prozent erhielt. Die gebürtige Thüringerin gratulierte Nahles und sagte ihr Unterstützung bei der geplanten Erneuerung der Partei zu.

Dulig erinnert Nahles an Ostdeutschland

Auch Sachsens SPD-Chef Martin Dulig (44) gratulierte der neu gewählten Parteichefin. Er kenne Nahles noch aus seiner Jusozeit, so Dulig. „Mit Andrea Nahles haben wir eine Frau an der Parteispitze, die den Erneuerungsprozess der SPD gemeinsam mit uns als Parteivorstand aktiv begleiten wird.“ Als Ostbeauftragter der SPD werde er das Thema Ostdeutschland bei ihr immer wieder auf den Plan bringen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, so Dulig. „Sie ist in der Geschichte der SPD die erste Frau, die den Parteivorsitz übernimmt, und ich wünsche ihr von Herzen alles Gute für die anstehenden Aufgaben“, unterstrich er.

Unter den acht Delegierten aus Sachsen waren die Leipzigerin Daniela Kolbe, Generalsekretärin der Sachsen-SPD, Integrationsministerin Petra Köpping, der Döbelner Landtagsabgeordnete Henning Homann und Sachsens Juso-Chef Stefan Engel.

Daniela Kolbe (38) sagte der LVZ, dass sie nach den Reden von Simone Lange und der SPD-Bundestagsfraktionschefin darin bestärkt wurde, Nahles ihre Stimme zu geben. „Da lagen Klassen dazwischen“, so Kolbe. Aber sie fand es gut, dass zwei Frauen für die Partei­spitze angetreten sind. Natürlich bedürfe die SPD der Erneuerung, aber das bedeute nicht neue Köpfe. „Wir brauchen Leute mit Kraft und Energie, die die Partei gut kennen“, begründete sie ihre Zustimmung zu Nahles. Die Schwerpunkte, die Andrea Nahles genannt habe, von der neuen Sozialpolitik über die Zukunft der Arbeit bis zur Friedenspolitik, seien auch ihr wichtig, unterstrich die sächsische Generalsekretärin. Sie räumte ein, dass sie mehr Zustimmung für Nahles erwartet hätte als die 66,35 Prozent, die sie bekam. „Aber“, so Kolbe, „starke Frauen haben es in einer männerdominierten Welt nicht leicht“.

Wittig hofft auf respektvolleren Umgangston

Heiko Wittig (53) gehört zu jenen 30 Genossen aus Nordsachsen, die mit einem offenen Brief Front machten gegen Andrea Nahles. Sie forderten unter anderem einen würdevolleren Umgang und stilvollere Rhetorik. Sie kritisierten, dass die Nahles-Äußerungen wie „Fresse“ und „Bätschi“ da wenig hilfreich seien. Wittig, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Nordsachsen, sagte: „Wir sind Demokraten, akzeptieren das Wahl­ergebnis und werden Andrea Nahles als Parteivorsitzende unterstützen.“ Er hoffe, dass sie den Erneuerungsprozess der SPD voranbringt und die Ziele für die Partei klar formuliert, „ohne die sprachlichen Grenzen zu übertreten“. „Was wir als Sozialdemokraten vor allem brauchen“, so Wittig, „ist das Vertrauen der Bevölkerung. Wir haben in Nordsachsen bei der letzten Kreistagswahl 2014 immerhin 20,9 Prozent bekommen, das beste Ergebnis in Sachsen. Das möchten wir mindestens halten. Das geht nur durch einen respektvollen Umgang mit der Basis.“

Von Anita Kecke