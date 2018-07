Dresden

Ein Internetnutzer besorgt sich im Darknet Kreditkartendaten. Damit bestellt er Drohne, Kinderwagen oder Kaffeemaschine auf Onlineportalen – meist im Wert von etwa 500 Euro. Er schickt das Produkt an sogenannte Warenagenten, die das Paket umpacken und neu frankieren. Häufig leben die Mittler in Deutschland. Sie senden es wiederum an Adressen in Osteuropa. Auch dort sitzen Warenagenten, welche die Pakete schließlich über Verkäufer an Endkunden vermitteln.

Päckchen im Wert von 18 Millionen Euro sollen 15 beschuldigte Onlinebetrüger durch Bestellungen im Internet seit 2012 auf diese Weise ergaunert haben. Das teilten das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen und die federführende Staatsanwaltschaft Dresden gestern mit. Ihnen ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen.

Ermittler aus acht europäischen Staaten durchsuchten vom 12. bis 15. Juni dieses Jahres insgesamt 31 Wohnungen und Geschäftsräume in neun Ländern in ganz Europa – unter der Leitung des LKA Sachsens. Sie nahmen den mutmaßlichen Drahtzieher des internationalen Netzwerks, einen Mann mit russischer und moldawischer Staatsangehörigkeit, in einer Villa auf Zypern fest.

Außerdem verhafteten die Einsatzkräfte in der Nähe von Würzburg einen mutmaßlichen „Stuffer“, der den Warenagenten die Produkte bestellt und mit falscher Kreditkarte zahlt. Auch in der Schweiz und in Litauen wurden mutmaßliche Kriminelle des Netzwerks festgenommen. Ihnen wird Hehlerei, Geldwäsche und Computerbetrug vorgeworfen. In Litauen und Polen fanden die Ermittler Warenlager.

Europol habe solch einen Einsatz mit diesem Erfolg noch nicht erlebt, hieß es vom LKA. Sieben Treffen habe es bei Europol gegeben, auch mit dem FBI sei zusammengearbeitet worden. Seit mehr als fünf Jahren laufen die Ermittlungen gegen das ausgeklügelte System des Onlinebetrugs.

In die Gänge kamen die „schweren und intensiven Ermittlungen“, wie LKA-Präsident Petric Kleine sagt, als sich 2012 ein Warenagent in München selbst anzeigte. Man kam daraufhin einem Warenagenten in Dresden auf die Schliche. In der Folge kamen die Ermittlungen in Dresden in Gang, dort laufen bis heute die Fäden zusammen – wohl wegen des großen Engagements der Zuständigen. „Das ist bundesweit bisher keiner anderen Staatsanwaltschaft gelungen“, so Claus Bogner, leitender Staatsanwalt.

In der Regel würden die angezeigten Fälle isoliert behandelt, keine Verbindungen über die Länder- und Staatsgrenzen hergestellt. 2015 stieß das LKA Sachsen auf bandenmäßige Strukturen, die über die Landesgrenzen hinausgehen. Die Dresdner vernetzten sich schließlich international: 2015 tat sich das LKA mit den Kollegen in Litauen zusammen. Unterstützt wurden die Ermittler von IT-Spezialisten des Cyber Crime Competence Center Sachsen.

Denn die Aufgabe war knifflig: Die Täter sind mit Spitznamen im Internet unterwegs, nutzen verschlüsselte Zugänge und zahlen meist mit der Kryptowährung Bitcoin. Auch Unternehmen aus Sachsen wurden von ihnen getäuscht. Die Beamten kamen etwa 350 Warenagenten in Deutschland auf die Schliche, rund 30 davon lebten in Sachsen, so ein Sachbearbeiter des LKA. Außerdem ermittelten sie 400 „Umpacker“ im Ausland.

Das LKA Sachsen warnt ausdrücklich vor Stellenanzeigen, die mit Gehältern von bis zu 1500 Euro locken. Die „Logistik-Assistenten“ und „Paketmanager“ machen sich strafbar – bis zu zehn Jahre Haft sieht das Gesetz für Geldwäsche vor. Außerdem würden sie in den meisten Fällen geprellt und kämen häufig in Konflikt mit Unternehmen, deren Waren nicht ordentlich bezahlt worden waren. Denn: Als Kontaktadresse stehen ja die Warenagenten in den Rechnungsbüchern.

Die potenziellen Warenagenten kommen aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, so das LKA. Geringverdiener, Angestellte, Rentner und Studenten wollten sich mit dem Päckchen-Umpacken leichtes Geld dazu verdienen. Sie würden speziell in Deutschland angeworben. Insgesamt sei dies Cyberkriminalität „unterschiedlichster Couleur“, so die betreuende Staatsanwältin. Und mittlerweile ein „Massendelikt“, wie Kleine betonte. In Sachsen wurden im Vorjahr allein 12 500 Kreditkartenbetrüge angezeigt. Im Schnitt sind das 35 Anzeigen pro Tag.

Der aktuelle Fall geht über den Kreditkartenbetrug hinaus. Warenwege wurden verschleiert und Geld gewaschen. Die angezeigten Kreditkartenbetrügereien müssten nun in „mühsamer Puzzlearbeit“ einzelnen Paketen zugeordnet werden, gibt die zuständige Staatsanwältin einen Einblick ins weitere Vorgehen. Die Beschlagnahmung des Geldes sei aber, da die Kriminellen in Kryptowährung operierten, sehr schwierig.

Um den Fall weiter zu durchleuchten, habe die Staatsanwaltschaft Dresden ein Gesuch gestellt, damit der mutmaßliche Kopf der Bande nach Dresden ausgeliefert wird.

Von Theresa Held