Der sächsische Landesverband der Grünen hat am Donnerstag eine neue Richtung in der Drogenpolitik gefordert, die nicht auf Kriminalisierung beruht. Anlass war der Gedenktag für Drogentote. Die Zahlen der Todesopfer von Drogen ist in den vergangenen Jahren im Freistaat leicht zurückgegangen.