Sächsische Linken-Vorständin bemängelt GroKo-Sondierung

Leipzig. Die Sondierungsergebnisse von CDU, CSU und SPD sind auch in Sachsen von den Oppositionsparteien erwartungsgemäß sehr kritisch aufgenommen worden. So moniert Marika Tändler-Walenta, Mitglied im Bundesvorstand der Linken und Kreisvorsitzende Mittelsachsen, dass sich vor allem die große Wahlverliererin CDU durchgesetzt habe und sozialdemokratische Positionen kaum erkennbar seien. „Die Möglichkeit der Einführung einer Bürgerversicherung wurde für die Wiederherstellung der paritätischen Zahlung der Beiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer geopfert. Absolut inakzeptabel sind zudem die Verabredungen auf dem Gebiet der Asyl-, Migrations- und Integrationspolitik“, erklärte Tändler-Walenta am Montag. Die beschlossene Obergrenze für Flüchtlinge samt Internierungsmöglichkeit sowie der Ausbau der Programme gegen Linksextremismus seien Wasser auf den Mühlen von Nationalisten und Rassisten.

Angesichts der anhaltenden Bevölkerungsabwanderung, den Werksschließungen unter anderem bei Siemens und Solar World und den finanziellen Nöten vieler Kommunen in Sachsen, Thüringen und Co. vermisst die Linken-Politikerin bei den Sondierungsergebnissen auch nachhaltige Zukunftskonzepte für Ostdeutschland. „Antworten auf diese drängendsten Fragen finden sich nicht, wie auch das Wort ‚Ostdeutschland’ nicht einmal im Papier enthalten ist“, sagte Tändler-Walenta.

Grüne: Politik von Vorgestern

Für die Grünen-Co-Landesvorsitzende Christin Melcher ist bereits absehbar: „Die große Koalition macht weiter Politik von vorgestern.“ Dringende Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes würden nicht beantwortet, wichtige Zukunftschancen verspielt. „Diese große Koalition ist weder christlich noch sozial. Vor allem aber ist diese große Koalition kein Aufbruch für ein modernes Deutschland.“ Auch Sachsens FDP-Chef Holger Zastrow will in einer Neuauflage der bestehenden politischen Verhältnisse keinen „echten politischen Aufbruch“ erkennen. „Nach den gemeinsamen schwarz-roten Regierungsjahren gibt es ein „Weiter so“ mit kleinen Korrekturen.“ Die potenziellen Regierungspartner schweiße „vor allem die Angst vor Neuwahlen und die Lust aufs Geldausgeben aufgrund voller öffentlicher Kassen zusammen“.

Für Sachsens SPD-Chef Martin Dulig setzen die Ergebnisse der Sondierung dagegen „wichtige und richtige Akzente“ für die Zukunft, „Deshalb hat sich die SPD in ihrer heutigen Parteivorstandssitzung mehrheitlich dafür ausgesprochen, dem Parteitag am 21. Januar zu empfehlen, in Koalitionsverhandlungen über eine mögliche Regierungsbildung einzutreten.“ Ministerpräsident Michael Kretschmer, der der Sondierungsgruppe der Union angehörte, betonte, dass es sich um einen Kompromiss handele. „Mehr war nicht möglich“, sagte er am Freitag in Berlin. Weitere Entscheidungen für Zukunftsinvestitionen müssten in der Legislaturperiode getroffen werden. Die langen Verhandlungen hätten das intensive Ringen um eine Regierung deutlich gemacht.

