Saarbrücken/Leipzig

Leipziger Fluglotsen haben seit Dezember 2018 bereits rund 1300 Flugzeuge am Flughafen Saarbrücken aus der Ferne überwacht. Die Umstellung sei planmäßig gelaufen, sagte der Sprecher der Deutschen Flugsicherung ( DFS), Stefan Jaeckel, jetzt in Saarbrücken. Es habe keine Probleme gegeben, nur „kleine Kinderkrankheiten, die uns zu neuen Erkenntnissen verholfen haben“.

Seit 4. Dezember steuern die Experten in Sachsen aus mehr als 400 Kilometer Entfernung den Flugverkehr in Saarbrücken. Im Dezember seien insgesamt 753 Flieger von Leipzig aus gelotst worden, in den ersten drei Wochen im Januar seien es 543 gewesen. Saarbrücken ist der erste internationale Flughafen in Deutschland, der nicht mehr vom örtlichen Tower aus überwacht wird. 2020 soll Erfurt angeschlossen werden, später Dresden. Dann würden die drei kleinsten internationalen Flughäfen Deutschlands ferngesteuert.

Nur „kleine Aussetzen nach der Umstellung “

Zu „kleinen Aussetzern“ nach der Umstellung in Saarbrücken habe einmal ein Ausfall einer Infrarot-Kamera gezählt, so Jaeckel. Da habe sich jedoch – wie geplant – automatisch sofort eine andere Kamera zugeschaltet, bis das defekte Gerät ausgetauscht worden sei. Zur Kontrolle nutzen die Lotsen in Leipzig Video- und Infrarotkameras vor Ort in Saarbrücken. Bei der Sicherheit gibt es laut DFS-Angaben keine Abstriche. Im Tower in Saarbrücken war nach dem Start in den ersten Wochen noch ein Lotse, um notfalls eingreifen zu können.

Neue Erkenntnisse habe man bei der Infrarot-Technologie gewonnen, sagte der Sprecher. „Wir hatten uns da bei Nebel etwas mehr erhofft.“ Ein großes Plus sei die Infrarotkamera beim Erkennen von Flugzeugen, wenn diese noch sehr weit entfernt seien, sagte Jaeckel. Sie erkenne die Maschinen automatisch und mache am Bildschirm „einen Kasten darum herum“, sodass der Fluglotse diese und eine andere Maschine über das normale Kamerabild gleichzeitig im Blick behalten könnte. Ende März werde es ein Update geben, mit dem die Technik noch besser werde.

Personal effizienter und flexibler einsetzen

Die anfangs gewonnenen Erkenntnisse seien gut: „Die kann man nur im Live-Betrieb bekommen, die kriegt man vorher nicht.“ Es seien alles Erkenntnisse, „die das Ganze noch mehr verfeinern, die aber nicht bedeuten, dass wir das Projekt noch mal überdenken müssen“.

Von der „Fernsteuerung“ erwartet sich die Flugsicherung, ihr Personal effizienter und flexibler einsetzen zu können. Das soll Kosten senken und die Produktivität erhöhen. Wann Dresden mit an Bord komme, sei noch offen. „Wir haben da noch keine Jahreszahl“, hieß es. Nach der Ausweitung auf Erfurt im nächsten Jahr werde man sich noch mal zusammensetzen und „validieren“, bevor man dann in Dresden starte.

Von BIRGIT REICHERT