Rerik

Eine verunglückte Segeljacht eines Mannes aus Sachsen stellt den Eigentümer und auch Behörden in Mecklenburg-Vorpommern vor ein schwieriges Unterfangen. Das acht Meter lange Boot wurde in der Ostsee vor Rerik (Landkreis Rostock) in flaches Gewässer mit großen Steinen getrieben und konnte von See und von Land aus nicht geborgen werden, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Rostock sagte.

Der 72 Jahre alte Bootsführer hatte sich am Donnerstag im flachen Wasser noch allein an Land retten können. Der Mann aus Chemnitz war mit der Jacht von Lübeck nach Rerik unterwegs. Als er östlich der unzugänglichen Halbinsel Wustrow übernachtete, riss die Ankerleine und starker Nordostwind trieb das Schiff in das felsige Gewässer. „Da bräuchte man wohl einen Panzer, um dahin zu kommen, sagte der Polizeisprecher. Das Boot älteren Baujahres sei vermutlich ein Totalschaden. Eine Gefahr für die Umwelt bestehe derzeit nicht.

Wasserseitig war die Segelyacht durch die eingesetzten Rettungskräfte, dem Seenotrettungsboot „Konrad-Otto“ aus Kühlungsborn und dem Mehrzweckschiff der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung MS „Arkona“, nicht zu erreichen und somit ein Freischleppen nicht möglich, erklärte die Wasserschutzpolizei. Landseitig war die Freiwillige Feuerwehr Rerik im Einsatz.

Das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt hat ein Schiff zur Beobachtung zur Unglücksstelle geschickt, um zu prüfen, ob eine Gefahr für die Schifffahrt besteht. Erst dann müsse das Amt eingreifen, hieß es in Wismar.

Von LVZ