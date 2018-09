Dresden

Auf den Gängen des Landtags steht symbolhaft ein großes, grün-weißes und ziemlich kitschiges Plast-Ungetüm mit der Aufschrift „Unser Herz schlägt für Sachsen - Sächsischer Landtag“. Draußen an der Elbe herrscht Altweibersommer. Ein paar Jogger drehen ihre Kreise. Drinnen werden die Emotionen gleich hochkochen, weil es um die Ereignisse von Chemnitz gehen soll.

Landtagspräsident Matthias Rößler spricht denn auch von einem „furchtbaren Verbrechen“, das da in der westsächsischen Stadt geschehen ist. „Wer es mit unserer Demokratie ernst meint, für den ist Zivilisiertheit das Gebot der Stunde“, mahnt er und ruft eindringlich zu Mäßigung auf. Dann gedenkt der Landtag mit einer Schweigeminute des Opfers von Chemnitz, Daniel. H.

Den Reigen der Redner eröffnet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit einer Regierungserklärung. Er sagt, gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin von Chemnitz, Barbara Ludwig (SPD), habe man versucht, den Kontakt zur Familie von Daniel H. aufzubauen und Hilfe anzubieten. Diese wolle aber lieber anonym bleiben und den Tod für sich selbst verarbeiten. Das habe man verstanden und akzeptiert. Kretschmer: „Ich finde es richtig, wenn sich alle daran halten.“

Dann spricht der Ministerpräsident von einem „furchtbaren Tötungsdelikt, das durch nichts zu entschuldigen“ sei. Es müsse mit aller Konsequenz und Härte verfolgt werden. Die drei erlassenen Haftbefehle zeigten, dass die Polizei intensiv daran arbeite. Ihm gehe es darum, dass der Fall rasch aufgeklärt werde, um Gerüchten und Lügen, die im Internet kursierten, den Boden zu entziehen.

Kretschmer bedankt sich bei den Polizisten und mahnt, der Staat müsse das Gewaltmonopol behalten. Der Föderalismus zeige gerade im Bereich der Zusammenarbeit der Polizei seine Stärken. Gleichzeitig räumt er ein: „Und es ist überhaupt keine Frage: Es wäre besser gewesen, wenn am Montag 100 bis 200 Polizisten mehr da gewesen wären.“ Aber jene, die da waren, hätten einen „exzellenten Einsatz“ abgeliefert. Dafür gibt es viel Applaus.

Angriffe auf Ausländer oder Journalisten werde der Rechtsstaat auch weiterhin nicht zulassen. Es verwundere ihn nicht, dass Medien, die nah daran waren, objektiv berichteten, sagt Kretschmer. „Aber was verwundert, ist, dass diejenigen, die weit weg waren, ein besonders pauschales, hartes Urteil über die Stadt haben.“ Durch die objektive Berichterstattung sei jedoch klar: „Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd und es gab kein Pogrom in Chemnitz.“ Dafür erhält er sogar von der AfD Beifall.

Man dürfe nicht pauschalisieren und alle Chemnitzer über einen Kamm scheren, sondern müsse differenzieren, zwischen jenen, die nur aus Enttäuschung auf die Straße gegangen seien und den wirklichen Rechten. Kretschmer sagt: „Ich bin der festen Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist.“ Deshalb müsse man mit aller Kraft gegen diese Tendenzen arbeiten und den Kampf aus der Mitte der Gesellschaft heraus führen. Er erinnert daran, dass seit 2005 bereits 40 Millionen Euro in die Initiative „Weltoffenes Sachsen“ geflossen seien.“

Fast beiläufig erklärt der Ministerpräsident: „Wir sind uns einig, dass der Freistaat Sachsen einen Opferschutzbeauftragten bekommen soll.“ Der werde bei der Staatsregierung angesiedelt und erhalte Unterstützung in den Polizeidirektionen. Man werde außerdem Polizei und Justiz in die Lage versetzen, besser auf Falschinformationen zu reagieren. Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) sei beauftragt, die Konzeption für eine Null-Toleranz-Strategie zu erarbeiten. Kretschmer erinnert an den Fall eines Mannes, der in einem Leipziger Stadion den Hitler-Gruß gezeigt habe und nach nur 17 Stunden verurteilt worden war. „Das ist die Geschwindigkeit, die ich mir vorstelle.“

Nach ihm tritt Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt ans Mikrophon und liest der Staatsregierung die Leviten. Zu Kretschmer gewandt, spottet er: „Sie sehen, aber gucken nicht richtig hin. Sie hören, aber hören nicht richtig zu. Sie reden viel, sagen aber nicht wirklich etwas.“ Dennoch erneuere die Linke das Angebot, ein gemeinsames Bündnis für Humanität zu schließen. „Also, was hindert uns daran, dies auch und gerade in Chemnitz zu probieren und in ganz Sachsen?“ Es könne helfen, „ein tief gespaltenes Land auch wieder zu einen.“ Gebhardt schlägt vor, „die immer sinnloser gewordene“ Standortkampagne „So geht sächsisch“ zu beenden und das Geld in zivilgesellschaftliche Projekte zu stecken.

Mit der Rede von AfD-Chef Jörg Urban wird es dann hitzig. Der holt zunächst weit aus: Auch wenn der Begriff Demokratie in der Regierungserklärung immer wieder bemüht werde, „die Realität hat mit dem Ideal des Grundgesetzes nur noch wenig zu tun“. Längst lebe man in einem Parteienstaat. „Die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht und den Souverän, das Volk, zum Stimmvieh degradiert.“ Er spricht von „pseudodemokratischer Legimitation der Parteien“. Diese seien „Finanzierungsbeschaffer für parteinahe Stiftungen“. Das ruft den lautstarken Protest aus den anderen Reihen der anderen Parteien hervor. Besonders SPD-Fraktionschef Dirk Panter ist außer sich: „Komm endlich zur Sache!“ Urban fährt unbeirrt fort: „Ihre Regierung verwechselt einen starken Staat mit immer mehr Staat.“ Erst spät kommt er dann auch noch aufs Thema Chemnitz.

Darauf antwortet unmittelbar Grünen-Fraktionschef Wolfram Günther. „Sie zeichnen hier ein Bild von einem völlig entmündigten Bürger, einem Untertan. Das mag vielleicht in dem von Ihnen hoch geschätzten Russland zutreffen, aber mit Sicherheit nicht hier bei uns.“ Es sei nicht die AfD, die die Werte des Grundgesetzes hochhalte und er wirft Urban „finsterstes Sprech der 1930er Jahre“ vor. In Richtung Kretschmer sagt er: „Herr Ministerpräsident, ihre Worte waren notwendig.“ Aber es sei eben auch „reichlich spät“ dafür.

Frauke Petry von der Blauen Partei resümiert, Kretschmer habe die „Chance, ein staatsmännisches Signal an Sachsen zu senden und zum Dialog aufzurufen“ vergeigt. Er tue so, als sei der Rechtsextremismus das schlimmste Problem in Sachsen und liefere damit „der AfD die Stichworte, die sie braucht“.

Für leise Töne sorgt hingegen Hanka Kliese, SPD-Vize-Fraktionschefin und selbst Chemnitzerin. Im Deutschland Radio habe ein Studiogast gesagt, man denke an die „armen Menschen, die in dieser Stadt leben müssen“. Darauf antwortet sie: „Ich muss überhaupt nicht in Chemnitz leben, niemand muss das. Ich lebe dort wie viele andere Menschen, weil diese Stadt eine wunderbare Lebensqualität hat.“ Chemnitz bewerbe sich als Kulturhauptstadt. „Warum? Weil wir es können.“ Es sei leicht, mit 65 000 Menschen im Chor „Nazis raus“ zu rufen. „Was schwerer ist: An einem Tisch mit 30 aufgebrachten Bürgern zu erklären, warum straffällig gewordene Asylbewerber nicht sofort abgeschoben werden können.“

Von Roland Herold