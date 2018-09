Dresden

Extreme Rechte, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit: Sachsen hat ein Problem, das allerdings seit Jahren bekannt ist. Nach den Ausschreitungen sowie Demonstrationen gewaltbereiter Neonazis und Hooligans mit sogenannten „besorgten“ Bürgern der vergangenen Tage in Chemnitz hat die Regierung ein stärkeres Vorgehen gegen Rechtsextremismus im Land angekündigt. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) rief am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag dazu auf, diese Tendenzen „mit aller Kraft“ zu bekämpfen. Die Opposition reagierte mit teils scharfer Kritik - vor allem an der CDU.

„Rechtsextremismus größte Gefahr für Demokratie“

„Ich bin der festen Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie ist“, sagte Kretschmer. Dieser Kampf sei nur als Kampf für Demokratie zu gewinnen und müsse aus der Mitte der Gesellschaft heraus geführt werden. „Wir müssen die Menschen zu Verbündeten machen.“ Kretschmer gab im Rückblick zu, dass es trotz vieler Initiativen in der Vergangenheit nicht gelungen ist, den Rechtsextremismus endgültig in die Schranken zu weisen. „Das müssen wir ändern.“

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Scharfe Vorwürfe der Opposition

Die Opposition warf der CDU jahrelange „Wagenburgmentalität“ vor. Sie habe „nichts sehen, nichts hören, nichts sagen wollen“ und stattdessen den Staat von den Menschen entfernt, Schulen, Ämter, Polizeireviere und Gemeinden fusioniert, ohne auf die Identitäten der Menschen vor Ort Rücksicht zu nehmen, sagte Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt. Ihr fehle auch jetzt der Wille, die Haltung zum Thema extreme Rechte zu ändern. „Was Sachsen jetzt braucht, ist gemeinsamer konsequenter Einsatz gegen menschenverachtende Denkmuster wie Antisemitismus und andere diskriminierende Einstellungen.“

Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender die Linke. Quelle: Monika Skolimowska /dpa

Grüne: „Komplettes Planungsversagen“

Auch Grünen-Fraktionschef Wolfram Günther mahnte eine starke Zivilgesellschaft und einen funktionierenden Rechtsstaat an. „Es geht darum, Haltung zu vermitteln und durchzusetzen!“ Wie die Linke vermisste er das Einstehen von Fehlern angesichts der Behauptung, dass die Polizei am Montag vergangener Woche die Lage jederzeit im Griff gehabt wurde. Der Einsatz sei „Ergebnis eines kompletten Planungsversagens“, wenn Menschen wegen ihres Aussehens hätten gejagt und Journalisten angegriffen werden können.

Dass die Regierung wiederholt solche Einsatzlagen nicht bewältige, „ist nah dran am Staatsversagen“. Günther fragte, ob die Regierung den Aufgaben noch gewachsen sei und forderte Konsequenzen. „Zur zwingenden Aufarbeitung der Geschehnisse in Chemnitz gehören auch personelle Konsequenzen.“ Innenexperte Valentin Lippmann sieht Sachsen auch deshalb „an einem Scheidepunkt“. Es gehe „um nicht weniger als um die Urwährung von Staatlichkeit, nämlich Vertrauen.“

SPD: „Beginnen aus Fehlern zu lernen“

Auch die SPD nannte das Problem Rechtsextremismus beim Namen. „Wer das heute noch leugnet und als Sachsen-Bashing abtut, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt“, sagte Vizefraktionschefin Hanka Kliese. Es sei gut, „dass wir beginnen, aus Fehlern zu lernen“. Auch die SPD müsse sich fragen, ob Strategien und Instrumente gegen Rechts noch zeitgemäß sind.

Hanka Kliese, Vize-Fraktionschefin der SPD. Quelle: Monika Skolimowska

AfD: „Gewaltmonopol aufgegeben“

Aus Sicht der AfD hat der Rechtsstaat sein Gewaltmonopol aufgegeben. Wenn die Wut von Chemnitz erst das ganze Land erfasst habe, sei es für Kretschmers Regierung zu spät, sagte Fraktionschef Jörg Urban. Frauke Petry von der Blauen Partei warf Kretschmer vor, es mit seiner Erklärung „vergeigt“ zu haben und stieß in eine ähnliche Richtung. „Grenzenlose Migration“ müsse ein Ende haben. „Den konservativen Kompass vermisse ich weiterhin.

Jörg Urban, Fraktionschef der AfD. Quelle: Monika Skolimowska /dpa

In Chemnitz war es tagelang zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten und Neonazis sowie zu Gegenprotesten gekommen. Anlass dafür war die Tötung eines 35-jährigen Deutschen vor gut einer Woche. Als Tatverdächtige sitzen ein 22-jähriger und ein 23-jähriger Asylbewerber in Untersuchungshaft. Nach einem dritten mutmaßlichen Mittäter aus dem Irak wird öffentlich gefahndet.

Von LVZ