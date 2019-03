Leipzig/Berlin

Soll es 30 Jahre nach dem Mauerfall einen Schlussstrich geben unter das SED-Unrecht? Historisch sei inzwischen vieles analysiert worden, so dass ein Großteil der Aufarbeitung als abgeschlossen gelten kann, sagt der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordneter Marian Wendt. „Dennoch ist niemand vergessen. Die Opfer haben auch künftig ein Recht darauf, dass sie weiterhin Gehör finden und ihnen unkompliziert geholfen wird.“

Fonds für besondere DDR-Härtefälle

Dafür will die CDU/CSU-Bundestagsfraktion voraussichtlich am Dienstagnachmittag ein Maßnahmepapier beschließen. Es beinhaltet unter anderem die Berufung eines SED-Opferbeauftragten und die Einrichtung eines Härtefallfonds für SED-Opfer. „Hier sollen sich auch künftig Menschen hinwenden können, die besondere Härten in der DDR-Zeit erlitten haben“, so Wendt. Es gehe dabei nicht um Rentenfragen, sondern um Entschädigungen für Härtefälle, für die es bislang keine Anlaufstelle gebe und die bedürftig sind.

Auch Firmen sollen in den Fonds einzahlen

Der CDU-Abgeordnete aus Torgau geht davon aus, dass der Fonds auch von Firmen gespeist werden könnte, die zum Beispiel früher Produkte von DDR-Häftlingen fertigen ließen. So hatte unter anderem der schwedische Möbelkonzern Ikea eingeräumt, dass in den 70er und 80er Jahren auch politische Gefangene in DDR-Gefängnissen Vorprodukte hergestellt haben. Auch Versandhäuser wie Quelle und Neckermann ließen in Haftanstalten verschiedene Produkte produzieren. Wendt sagt, es gebe hier durchaus erste Signale aus der Wirtschaft, in diesen Fonds einzuzahlen und es wäre gut, wenn nicht nur der Staat das Unrecht entschädigt.

SED-Unrecht wird nicht unter den Teppich gekehrt

Der künftige SED-Opferbeauftragte sei eine gute Nachfolgelösung für den Stasiunterlagen-Beauftragten Roland Jahn, dessen Behörde Ende 2019 ihre Tätigkeit einstellen soll. Die Stasiunterlagen werden in das Bundesarchiv überführt und sollen nach wie vor für Betroffene und Forscher einsehbar bleiben. „Der neue SED-Opferbeauftragte ist künftig die zentrale Anlaufstelle für Betroffene und zugleich ihr Interessensvertreter. Damit geben wir auch ein klares Signal, dass das SED-Unrecht nicht stillschweigend unter den Teppich gekehrt wird“, begründet Wendt die Initiative.

Mahnmal für Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft

Zudem soll die Überprüfung auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für die Staatssicherheit anhand der Akten des Stasi-Unterlagen Archivs dauerhaft ermöglicht werden. Im Papier der Unionsfraktion wird weiterhin gefordert, dass auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg ein Archivzentrum zur SED-Diktatur zeitnah errichtet und ein Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Deutschland geschaffen wird.

Von Olaf Majer